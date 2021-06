Vásár Beregszászban – hangversenyek, konyhaművészet, vásárfia

Az utóbbi évtizedekben szerte Ukrajnában az a kép alakult ki rólunk, hogy Kárpátalja a különböző fesztiválok, népünnepélyek földje, ahová a természeti táj szépsége, az épített örökség kiemelt alkotásai, gyógyvizeink és tájjellegű boraink évente turisták tízezreit vonzzák.

A pénteki nyitókoncert keretében a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak magas színvonalú műsorában gyönyörködhettünk.

A járványhelyzet miatt bő egy esztendeje ennek az ideális állapotnak végeszakadt, ám most – remélhetőleg már véglegesen – visszakaphatjuk régi énünket, életritmusunkat, hangzott el a Beregszászi vásár elnevezésű rendezvény megnyitóján.

Immár régi hagyomány, hogy ilyenkor a legsikeresebb termékeiket kínálják a sajtkészítők, a hentesek, a halárusok, a méhészek, a fafaragók stb. Örvendetes módon ilyenkor mutatják be legfrissebb munkáikat képzőművészeink is. A lacikonyhák környékén mindig óriási a tumultus, akárcsak a borászpavilonok mellett, hisz a bor és borkorcsolya szerencsés találkozásának lehetünk tanúi. Fából, textilből és kerámiából készült míves ajándéktárgyak garmadája szintén kínálja magát. Ezek mind a leendő vásárfia darabjai.

A vásárok a közösségi élet szerves részét alkották a múltban, s nagyszerű közösségi élményt nyújtanak most is, a XXI. század második évtizedében, mondta Babják Zoltán, a város polgármestere a fesztivál megnyitóján. Bár több mint egy éve hasonló alkalom megtartására nem volt módunk, azért azt mindnyájan tudtuk, hogy a különböző ifjúsági, hagyományőrző művészeti kollektívákban a járványhelyzeti szabályok betartása mellett szorgos munka folyt. Fiataljaink ugyanis ugyanolyan lelkesedéssel készültek a bemutatkozásra, mint a korábbi években. A járványhelyzet megkövetelte szigorítások alatt döbbentünk rá, hogy mennyire fontosak számunkra a személyes találkozások, a baráti beszélgetések. Minderre nagyszerű alkalmat nyújt a mostani rendezvény, fejezte be köszöntőjét a város első embere.

Amikor megválasztottak a megyei tanács elnökévé, arról beszéltünk, hogy Kárpátalja az évente megrendezésre kerülő száz fesztivál hazája, mondta köszöntő beszédében Olekszij Petrov, a megyei tanács elnöke. Ám beiktatásom óta egészen mostanáig mindezt nem volt alkalmam megtapasztalni. Bár csak rövid ideje vagyok Beregszászon, már tudom, érzem, hogy egy sajátos hangulatú népünnepély részese lehetek. Ez örömmel tölt el, annál is inkább, mivel úgy vélem, hogy a mostani eseményt mindenképpen úgy kell értékelni, mint egy fontos győzelmet a vírus felett.

