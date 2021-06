Elképesztő arrogancia - Útdíjat vezetne be Budapesten az LMP

2021. június 27. 19:36

– Csak támogatni és üdvözölni tudjuk a Levegő Munkacsoport azon kezdeményezését, hogy Budapesten ne behajtási díjat, hanem budapesti útdíjat vezessenek be – mondta Ferenczi István, az LMP budapesti elnöke, elnökségi tagja, aki újabb kerékpársáv kijelölését kérte a Nagykörúton a fővárostól ma reggel. Szerinte amióta a körúton kerékpársáv van, azóta feleakkora a dugó, mint korábban, biciklivel pedig szépen lehet haladni. Arra is felszólította Karácsony Gergelyéket, hogy az Üllői úton, a Soroksári úton és a Váci úton is biztosítsák a kerékpársávokat a közeljövőben. Szerinte „ösztönzőkkel” kell rákényszeríteni a fővárosiakat és az agglomerációban élőket arra, hogy „tegyék le az autót és vegyék fel a bérletet vagy a biciklit”.

Ilyen lenne az útdíj, amit a kerékpárosoknak is fizetniük kellene. Ferenczi István emellett azt is javasolta, hogy csökkentsék a kerékpárok és a kerékpár-szervizelés áfáját.

– Kerékpárral érkeztünk erre a sajtótájékoztatóra, és kerékpárral is fogunk továbbmenni – tájékoztatott minden érdeklődőt Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke, Újpest alpolgármestere. A baloldali politikus azt elismerte, hogy a kerékpáros közlekedést fejleszteni kell, de mindenkit arra kért, hogy ezzel együtt is biciklizzen Budapesten. Kanász-Nagy Máté szerint a Karácsony Gergely megválasztása óta egyre növekvő dugókra az a megoldás, ha az emberek biciklizni kezdenek.

A társelnök azt üzente minden elégedetlenkedőnek (köztük Hollik Istvánnak is), hogy pattanjanak kerékpárra. A Fidesz kommunikációs igazgatója egyébként az autóslobbit támogatja az LMP társelnöke szerint.

Ismeretes, a baloldali városvezetés idején már gyakorlatilag a hét minden napján, szinte minden napszakban elviselhetetlen nagyságú dugók jellemzik a budapesti utcaképet. A torlódások oka az összehangolatlan, csúszásban lévő felújítások és a járvány idejére kijelölt, „itt felejtett” kerékpársávok lehetnek – mondta Gulyás Gergely a héten a Kormányinfón, ahol azt is megerősítette, hogy a kormány nem támogatja a dugódíj bevezetését.

MNO