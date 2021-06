Ferenc pápa is imádkozott a morvaországi tornádó áldozataiért

2021. június 27. 23:30

Hatra emelkedett a csütörtöki tornádó halálos áldozatainak száma Dél-Csehországban. Vasárnap a szabadban tartották meg a szentmisét egy dél-morvaországi faluban, mivel a közösség templomát súlyosan megrongálta a csütörtöki tornádó. A helyiek és az önkéntesek egész hétvégén a helyreállításon dolgoztak. A Magyar Református Szeretetszolgálat mentőcsapatát is itt vetették be – számolt be az M1 vasárnap esti Híradója.

„A templom tetején állunk a település központjában, ahonnan tökéletesen be lehet látni az egész falut. Látszik itt az óvoda, az általános iskola, (amelyeknek) a tetőszerkezete teljesen megsemmisült. Most folytatjuk a templom tetejének a védelmét, új fóliát húzunk föl rá a következő néhány órában” – tudósította a Híradót a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársa.

A szervezet önkéntesei a romeltakarításban és a kisebb helyreállítási munkálatokban segítettek. Olyan jól haladtak, hogy vasárnap már haza is jöhettek.

„Ez az utolsó videó, amit készítek itt, Moravská Nová Ves településen. Látható, hogy fantasztikusan összefogott a cseh nép és egy emberként mozdultak meg a hatóságok mellett a helyi önkéntesek. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már csak szakmunkák vannak hátra. Például ez a tér itt, ahol most vagyok tegnap még tele volt mindenféle hulladékkal” – számolt be Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője.

A csoport mintegy kétmillió forint értékű adománnyal érkezett Csehországba, de továbbra is gyűjtenek a szervezet honlapján.

A 200 kilométeres sebességgel érkező forgószél leszaggatta a vezetékeket, fákat döntött ki és házakat tett lakhatatlanná.

„Eddig hatvankilenc házat ítéltek bontásra, ami nem annyira sok, mint ahogy korábban becsültük. Legkevesebb 1200 ház megrongálódott, de ebbe nem tartozik bele az infrastruktúra” – nyilatkozta Jan Grolích, a dél-morvaországi régió vezetője.

Azt kérik a helyiektől, hogy egyedül semmiképpen se lássanak neki az újjáépítéshez, a szakértelem hiánya ugyanis balesetekhez vezethet. Szombat óta hatszáz háztartásban sikerült helyreállítani az szolgáltatást, de 2400 otthonban továbbra sincs áram.

Ferenc pápa is megemlékezett a tornádó áldozatairól vasárnapi beszédében.

„Együttérzek a délkelet-csehországi emberekkel, akiket egy heves tornádó sújtott. Imádkozom a halottakért, a sebesültekért és azokért, akiknek el kellett hagyniuk súlyosan megrongálódott otthonaikat” – mondta a katolikus egyházfő a Vatikánban.

A csütörtöki katasztrófában több mint 80-an megsebesültek, a sérültek fele pedig kórházi ellátásra szorult. A halálos áldozatok száma közben hatra emelkedett. Sajtóértesülések szerint a hétvégén egy kétéves kislány is belehalt sérüléseibe a brnói kórházban.

hirado.hu - M1