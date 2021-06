A német emberek üzenete az elithez: Elég volt!

2021. június 27. 23:35

– Egész Bajorország gyászol! Würzburg tette hihetetlen és sokkoló. Bajorország szolidaritást mutat. Az áldozatok hozzátartozóival gyászolunk, a sérültekért aggódunk. Bajorországban elrendeljük a gyászlobogók kitűzését – jelentette be Facebook-oldalán Markus Söder bajor miniszterelnök a würzburgi merénylet másnapján.

A politikus posztja alatt aztán ezerszám érkeztek a kommentek, amiket pestiesen szólva nem tett zsebre. Órákon át, oldalakat megtöltve lehetne sorolni a kritikus, felháborodott hozzászólásokat, amelyekből kiderül, a német embereknek végképp elegük van a bevándorlásból, az elit álszentségéből, a migrációs politikában gyökeres fordulatot, azonnali kitoloncolásokat követelnek, a bűnelkövetőket vasszigorral büntetnék. Visszatérő vélemény, hogy a politikai és médiaelit bűnt követett el a Willkommenskultur erőltetésével és közös felelősségük minden egyes terrorakció. Többen megjegyzik azt is, hogy nem Orbán Viktort kellene támadni, inkább példaértékű, hogy Magyarországon rend és biztonság van.

Ezekből a kommentekből szemezgettünk néhányat, amelyek tükrözik a jellemző német véleményeket.

„ Az ilyen emberek soha nem fognak alkalmazkodni. Amíg a menedékjogi őrületet nem állítják le, ilyen támadások újra és újra bekövetkeznek. De most mindenki ott van és képmutatóan fejezi ki sajnálatát. Elég volt a kesztyűs kezű igazságszolgáltatásból, a toleranciaőrületből. Ezek az emberek nem illenek a társadalmunkba, és ezt eléggé bebizonyították. Elég!”

„Nem gyászlobogókra van szükségünk, hanem alkalmas politikusokra, akik az ilyen embereket visszaküldik a hazájukba, de azonnal! Senkinek sem kell az álszent részvétnyilvánításotok!”

„A megdöbbenés, a sopánkodás olcsó megnyilvánulásai helyett végre ki kellene toloncolni a bűnözőket és a veszélyes elemeket. Ez lenne a legjobb emlékezés a lemészárolt polgártársainkról! De ön csak Orbán Viktor ellen tud uszítani… Furcsa, hogy Magyarországon nem történnek ilyen mészárlások.”

„Nos, Söder úr, a hanaui támadás után volt egymilliárd a jobboldal elleni harcra! Van most is egymilliárd az iszlamizmus ellen? Macron egyértelműen felszólalt az iszlamizmus ellen, hol van az ön nyilatkozata? Az Orbán elleni tüntetés nevetséges dolog, itt egészen más problémák vannak. Allami kudarc, a hatóságok kudarca, hol van az emlékmű? Mondják meg a nevüket, vagy ezek is titkosak, mint a Breitscheidplatz után? (A 2016-os karácsonyi vásár elleni teherautós merénylet helyszíne volt a berlini Breitscheidplatz – a szerk.)”

„Azonnal dobják ki az ilyen embereket – nem érdemelnek védelmet tőlünk. (Nincs szükségünk gyilkosokra)”

„Társtettesek mindazok a politikus marionettfigurák, akik lehetővé tették a tömeges migrációt.”

„Ha egy úgynevezett jobboldali szélsőséges megölt volna három menedékkérőt Würzburgban, az ARD, a ZDF és hasonlók rendkívüli műsorokat sugároznának, és Merkel és Steinmeier (utóbbi az államfő – a szerk.) állandóan a tévében szerepelne. De most egy menedékkérő ölt meg három németet …”

„Késes támadás Würzburgban

A kancellária elhallgatja az iszlamizmusra való hivatkozásokat, Merkel szóvivője az egyértelmű bizonyítékok ellenére »ámokfutásról« beszél.”

„Ez a kormány közösen felelős a történtekért. Ön lesöpörte az asztalról a belső biztonságot, és ezután sem fog történni semmi. Az elkövetőt egy hangulatos klinikára viszik, az áldozatok és családjaik élete megsemmisült, a többi polgár pedig mindennapi félelemben él tovább.”

„A támadások listája hosszú, és mennyi ideig akarja védeni azt a menedékjogi mesét, amit Merkel asszony kitalált – bármilyen okból is. Ez a mese, hogy az embereket nem csak gazdasági okokból telepítik át, és hisznek abban, hogy minden magától sikerülni fog, és hogy csak a legjobbak, a képzett munkavállalók érkeznek stb. Mondd el ezeket a meséket a gyászolóknak, a sürgősségi lelkészeknek, a mentőmunkásoknak és a rendőröknek, akiknek a traumatikus valóság miatt alig van éjszakájuk. Egyszerűen botrányos, hogyan reagál erre a politika és a média – az embereknek elegük van az elit álszentségéből!”

„Az egyetlen megoldás Németország ennél is biztonságosabbá tételében, ha a fiatal férfiak bevándorlása a háborús területekről. Ugye Logikus!? És amúgy is van hely számukra. A politikusok egész családi háza!”

„Szeptemberben a németországi választásokon a pestis és a kolera közül választhatunk, nekem egyik sem opció, tehát a szavazólapom a szemétkosárban fog landolni.”

MNO