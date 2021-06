Újabb kérők jelentkeztek be milliókkal Szalai Attiláért

2021. június 28. 14:59

Az angol West Ham United 12 millió eurós ajánlatot tett Szalai Attiláért, a Fenerbahce középhátvédjéért, azonban a török klub visszautasította az ajánlatot, mert 20 millió euró alatt nem adnák el a magyar válogatott hátvédet – írta török sajtóhírekre hivatkozva a Nemzeti Sport.

Egy másik lapértesülés alapján arról számoltak be, hogy Szalaiért a Napoli is bejelentkezett, az olaszok bizonyos pénzösszeg mellett Mário Ruit is felajánlották. A magyar válogatottban és török klubjában is szépen szereplő védő piaci értéke a transfermarkt.de adatai alapján jelenleg hétmillió euró.

Nemzeti Sport