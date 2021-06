Nevezési csúcs a Balaton-átevezésre

2021. június 29. 11:41

Rekordszámú, több mint 3000 nevezés érkezett a nyár egyik legnagyobb szabadidősport-rendezvényére, a jövő szombati Red Bull Balaton-átevezésre, melyet ezúttal Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon rendeznek meg.

Az idén új helyszínről, a zamárdi szabadstrandról indulnak a résztvevők, akik 8 kilométer megtétele után ugyanoda térnek vissza. A távot kajakban, kenuban, sárkányhajón vagy SUP-on is le lehet evezni.

"Bár hozzászoktunk a nagy rendezvényekhez és a tömeghez, ez az esemény mégis más lesz. Bízunk benne, jó házigazdák leszünk, a jövőben pedig szeretnénk sporthétvégévé bővíteni a most még egynapos eseményt" - mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere.

Schmidt Gábor – kajakkenusport.hu

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke arról beszélt, hogy a rendezvényt óriási érdeklődés övezi, és a korábbi helyszínt, Fonyódot kinőtték, emiatt kellett elköltöztetni az átevezést. Kiemelte, hogy már most 3600-an neveztek, de vasárnapig az esemény honlapján még bárki jelezheti részvételi szándékát.



Schmidt megjegyezte, hogy tavaly sokan tették meg a távot SUP-on, idén is ez várható, az állódeszkások számára pedig az esemény jó bemelegítés lesz a szeptemberi, balatonfüredi SUP-vb előtt.



"Nagy szintet lép az esemény idén, sok újdonsággal rukkolunk elő. Csatlakozott hozzánk egy új főszponzor is, de ezúttal sem az időeredmény a fontos" - mondta a sportvezető, aki hozzátette, az is újdonság, hogy minden befutó érmet kap, így kézzel fogható emléke lesz az eseményről.



Schmidt Gábor megemlítette, hogy tartaléknapja is van a rendezvénynek, de bíznak benne, hogy jövő szombaton kegyes lesz hozzájuk az időjárás és evezőt ragadhatnak a sportág szerelmesei, köztük sztárvendégek, valamint a sportág klasszisai, olimpiai és világbajnokok, mint például Dombi Rudolf, Szabó Gabriella, de rajthoz áll maga az elnök is.



MTI