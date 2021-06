Orbán Viktor az azeri parlamenti elnökkel tárgyalt

2021. június 29. 16:31

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Sahiba Gafarovát, Azerbajdzsán nemzetgyűlésének elnökét, akivel a kétoldalú energetikai, oktatási és kereskedelmi kapcsolatokról egyeztettek - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője kedden délután.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és az azeri nemzetgyűlés elnöke, Sahiba Gafarova találkozója a Karmelita kolostorban 2021. június 29-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A megbeszélésen, amelyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, megállapították: Azerbajdzsán a jövőben fontos szerepet fog játszani Európa energiaellátásában, az ottani gázmezők kitermelésének növelésével.



Az oktatási együttműködés erősödésére utal, hogy az idén 900 azeri diák jelentkezett magyarországi ösztöndíjra - hangzott el.



A tárgyaláson szó esett arról is, hogy Magyarország és Azerbajdzsán kereskedelmi forgalma ebben az évben 88 százalékkal növekedett, és még további tartalékok is rejlenek a két ország gazdasági együttműködésében - mondta Havasi Bertalan.

MTI