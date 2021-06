A főváros helyett a kormány újítja fel a csepeli utakat

2021. június 29. 16:56

A kormány 2,3 milliárd forintos támogatásával újulhatnak meg a csepeli utak, mert a főváros nem adott erre pénzt - közölte Németh Szilárd, a Fidesz csepeli választókerületi elnöke és országgyűlési képviselője, honvédelmi államtitkár kedden Csepelen újságírókkal.

A kormánypárt politikus kijelentette: Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzetben kapott felhatalmazásával visszaélve, szakmai egyeztetés nélkül, elszabadult hajóágyúként, kizárólag politikai okból vette el a fővárosi költségvetésben útfelújításra betervezett pénzt hat nem baloldali kerülettől, így Csepeltől is.



Karácsony Gergely, aki "mindenki főpolgármesterének" tartja magát, már többször hazudott a csepelieknek, például az ottani gerincút európai uniós pályázatát harmadszor bukták el, "helyette méhlegelőt és rovarhotelt" alakítottak ki az út mentén - mondta, hozzáfűzve: a főpolgármester a "végeláthatatlan dugókkal" is megkeseríti a csepeliek életét, mert nem egyeztetett senkivel az útfelbontásokról.



Németh Szilárd szerint Karácsony Gergely Demszky Gábor-i mélységekbe vetette vissza a főváros fejlesztési lehetőségeit, sokkal többet ígért, "vagy inkább hazudott", mint amennyit megvalósít. Kiemelte: a főpolgármester politikai okokból, "direkt nem teljesíti" választási ígéreteit.



Véget kell vetni Karácsony Gergely ámokfutásának - hangoztatta. Azt mondta, Csepel és a főváros a jövőben is számíthat a kormányzat és a Fidesz támogatására.



Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP), Csepel polgármestere a Táncsics Mihály utcánál tartott sajtótájékoztatón elmondta: a csepeli önkormányzat évek óta nagyszabású útépítési programot folytat saját költségvetési forrásából és a kormány támogatásából. Mint mondta, 2010-ben még több mint 50 kilométer aszfaltozatlan útszakasz volt a kerületben, ez mostanra 30 kilométer alá csökkent, és megújulhattak a főváros kezelésében lévő útszakaszok is.



Mint mondta, a kormánnyal folytatott tárgyalások sikeresek voltak, és 2021-ben közel hárommilliárd forint értékben 13 útszakaszt tudnak leaszfaltozni Csepelen. Elmondása szerint 2,4 kilométer utat építenek a Borókás, Darázs, Harmatos, Mátra, Móri, Orgonás, Örvény, Varjú, Vihorlát utcák szakaszain, illetve az Erkély és a Zsilvölgyi utcák több szakaszán. Emellett a kormányzati támogatásból felújítják a főváros helyett a Táncsics Mihály utcát is a Szent István úttól az Ady Endre útig, amely a XXI. kerület egyik legforgalmasabb útja, de jelenleg "ramaty állapotban" van.



Borbély Lénárd felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az útszakaszok szerepeltek a fővárosi útfelújítási programban, de a kormány támogatása nélkül nem újulhattak volna meg. A polgármester megköszönte a kormány támogatását és kiemelte, Csepelen 2021 után is folytatják az útfelújítást, elkezdik új útszakaszok terveztetését.



Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője felidézte: 2017-ben a fővárosi Fidesz kezdeményezésére indult a program a földutak aszfaltozására. Az elmúlt három év alatt 50 milliárd forintból több mint 200 kilométer földutat láttak el szilárd burkolattal, de a program folytatódik, a jövő évi költségvetésben is szerepel erre a célra ötmilliárd forint.



A politikus felhívta a figyelmet: Tarlós István főpolgármestersége alatt tervszerű volt az útfelújítás, függetlenül a kerület vezetésének politikai színezetétől, azonban Karácsony Gergely a rendkívüli jogrendben hat nem baloldali - fideszes vagy független - kerület útfejlesztését "lehúzta", miközben ezekben a kerületekben él Budapest lakosságának 15 százaléka. Több százezer ember mindennapja, jövője nem számít Karácsony Gergelynek, ha nem baloldali vezetésű önkormányzatot választottak - jegyezte meg.



Láng Zsolt hangsúlyozta: a kormányra ismét lehetett számítani, az éves ötmilliárd forintos földúttámogatáson túl további 8,7 milliárdot adott a "lenullázott kerületeknek", hogy befejezhessék a már megtervezett és a fővárosi költségvetésben eredetileg szereplő útfelújításaikat. Kiemelte: a kormány minden álhírrel szemben évről évre sok milliárd forinttal támogatja Budapest egészének előrejutását, és a kormánynak továbbra is szándéka nemcsak a vidék, de Budapest fejlesztése is.



MTI