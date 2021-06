A delta variáns 120 fertőzöttjét erősítették meg eddig Csehországban

2021. június 29. 20:05

A koronavírus delta (korábban indiainak nevezett) variánsának 120 fertőzéses esetét erősítették meg eddig a laboratóriumi vizsgálatok Csehországban.

A cseh Nemzeti Egészségügyi Intézet (NRL) kedden délután nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderült, hogy a delta variáns a 14 cseh régió közül hatban van már jelen.

Másfelől a laboratóriumi vizsgálatok egy lambda variánst is kimutattak, amely elsősorban a dél-amerikai Peruban van tömegesen jelen. A lambda variáns a jelentés szerint valószínűleg Németországból került Csehországba. Az NRL azt állítja, hogy a jelentés összesen 4717 eset laboratóriumi vizsgálatán alapul.



Csehországban jelenleg a koronavírus brit variánsa dominál - közölte Helena Jirincová, a NRL igazgatója.



Cseh szakértők egyetértenek abban, hogy a járvány esetleges újabb hullámának megakadályozásához feltétlenül szükség van a koronavírus-mutánsok terjedésének a feltérképezésére és követésére.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter kedden felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a delta variáns veszélyesebb, mint a korábbról ismert változatok. Egy pozitívan tesztelt személytől a delta variáns esetében bizonyítottan általában nyolcan fertőződnek meg - jegyezte meg a tárcavezető.



Csehországban a koronavírus-járvány terjedése az egészségügyi tárca kimutatásai szerint az utóbbi hetekben nagyon meggyengült, és a tavaly júliusi szintre esett vissza. Andrej Babis kormányfő ugyanakkor kedden azt hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, és továbbra is szükség van az óvatosságra és bizonyos óvintézkedésekre. Babis arra is felhívta a figyelmet, hogy például Prágában már újra romlik a helyzet, és újra emelkedik a fertőzöttek száma.



MTI