Hőség - Szerdán kezd mérséklődni a kánikula

2021. június 29. 21:34

Szerdán kezd mérséklődni a hőség, de az ország nagy részére még első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésük szerint a hőség miatt harmadfokú figyelmeztetést már nem, de a másodfokú figyelmeztetést kiadták Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére. Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: a napi középhőmérséklet az ország nagyobb részén 26-27 Celsius-fok fölött, délen helyenként 29 fok körül várható, de szerdán az ország északnyugati felénmár visszaesik a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint hajnalban 17-24 fok várható. A maximumhőmérséklet 29-37 fok között alakul. A Dunántúlra már megérkezik a hűvösebb levegő, de keleten, délkeleten még kitart a hőség.



Ezzel együtt az UV-B sugárzás is az ország nagy részén nagyon erős lesz, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az extrém szintet is elérheti.



Kiemelték azt is, hogy szerdán késő délután, este leginkább a Tiszántúlon, északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható helyenként zivatar. Késő este, csütörtökre virradó éjszaka általában az északi megyékben van nagyobb esély zivatarok kialakulására. Zivatarban intenzív csapadék, lokálisan 60-80 kilométer/órás szélroham, néhol jégeső valószínű.



Zivatarveszély miatt szerdára Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.



Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfő déltől szerda éjfélig másodfokú intézkedést, hőségriasztást rendelt el.

MTI