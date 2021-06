Bajsa: Kézműves-foglalkozások az Népi házban

2021. június 29. 22:34

A 18. alkalommal gyűltek össze a bajsai Hagyományápoló Kézművesek Köre szervezésében az Etno ház udvarán a kézművesség szerelmesei, hogy tovább bővítsék ismereteiket, kézügyességüket. Gyerekek és felnőttek együtt dolgoztak szakemberek vezetése mellett. A háromnapos tábor június 28-án kezdődött.

A gyerekek és fiatalok vesszőből készíthettek különböző használati tárgyakat, a szövés, agyagozás, gyöngyözés, bőrékszer-készítés, karmantyúzás világába tekinthettek be, emellett népi játékokat elevenítettek fel.

A fiatalok és felnőttek szakajtót, csuhé alapú tárgyakat készíthettek, megtanulhattak gyékényt szőni, neccelni, de elsajátíthatták a hálókötés és a vesszőfonás tudományát is, valamint a budapesti Hagyományok Házából érkezett oktatóknak köszönhetően az üvegfonás rejtelmeibe is betekinthettek.

Mint Szuhankó Ruzsena, a tábor vezetője, mozgatórugója elmondta, fontosnak tartják, hogy évről-évre megszervezzék a tábort, hogy a gyerekeket is bevezessék a hagyományok világába, a népművészetbe, hisz a kézügyesség is egyfajta művészet, és sokan választják ezeket a szakmákat - amelyeknek itt az alapjait elsajátítják - megélhetési formának. „Akik idejönnek, tisztában vannak azzal, hogy az érték a természetes anyagokban van. Mindenki szeret magának olyan hasznos tárgyat elkészíteni, amit fel tud használni, hogy ne csak dísz legyen a lakásban. Van, aki már öt-hat éve idejár, és mindig visszatér, hogy bővítse tudását. Van, aki mindig ugyanazt csinálja, de van aki mindenbe belekóstol egy kicsit. Végül kiállításon mutatjuk be az elkészült munkákat” – emelte ki, és hozzátette, hogy a bajsai általános iskolások igencsak ellátogatnak a táborba, a középiskolásokra ez már nem jellemző, „de ha megöregszenek, és lesz unokájuk, majd eszükbe jutunk mi, hogy ez milyen szép foglalkozás volt, és remélem, hogy lesz, aki követ bennünket.” Az idén a kézműves táborban egy kisebb égetőkemence is elkészül.

Az idei táborba Kanizsáról, Csókáról, Topolyáról, Kúláról és Bajsáról, valamint Budapestről érkeztek oktatók és résztvevők. Mint mondták, a tábor varázsát abban látják, hogy több generáció együtt dolgozik, együtt fedezik fel a kézművesség örömeit, lehetőségeit, tartalmas napokat tölthetnek együtt. A tábor megtartását a topolyai községi önkormányzat és a bajsai helyi közösség támogatta.

Komáromi Gizella

vajma.info