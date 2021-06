Berlinben aggódnak, riasztó ütemben terjed a vírus indiai változata

2021. június 30. 13:45

Egyre nagyobb az aggodalom Németországban a koronavírus delta variánsa miatt. Az Indiából származó mutáció egyre dominánsabb: már minden második fertőzöttnél ezt mutatják ki. A berlini kormány újabb szigorítást vezetett be: Portugáliából és Oroszországból is csak német állampolgárok érkezhetnek az országba, és minden esetben kötelező a két hét karantén. Az Európai Bizottság elégedetlen a döntéssel, a határok lezárása szerintük nem megoldás – hangzott el az M1 Híradójában.

Több száz német turista szakította félbe portugáliai nyaralását hétfőn és tért vissza Németországba, mielőtt kedden életbe lépett a szigorú beutazási korlátozás. Az Egyesült Királyság után keddtől Portugáliából és Oroszországból is csak a német állampolgárok léphetnek be az országba, de rájuk is két hetes karantén vár.

Az egyik utas szerint a 14 nap karantén egy kicsit sok, de még így is nehéz lesz megállítani a variáns terjedését.

Minden második új fertőzés a delta variánshoz köthető Németországban

Németországban ugyanis robbanásszerűen terjed a koronavírus indiai eredetű delta variánsa. A német közegészségügyi intézet friss adatai szerint már minden második újonnan regisztrált eset a mutációhoz köthető.

Markus Söder bajor miniszterelnök kijelentette: a delta variáns gyors terjedése miatt egyelőre nem engedélyezik fesztiválok rendezését. Felpörgetik a vírustesztelést is az iskolákban: heti kettő helyett ezentúl háromszor szűrik majd a diákokat.

Az Európai Bizottság szóvivője mindazonáltal kedden aggodalmát fejezte ki a német járványkezeléssel kapcsolatban.

„A tagállamoknak követniük kellene azokat a javaslatokat, amelyekről korábban megállapodtak, miszerint utazási tilalom helyett inkább a karantént kell előnyben részesíteni. A német intézkedések azonban nincsenek összhangban ezzel” – mondta Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője.

Angela Merkel német kancellár ezzel szemben a határok lezárását sürgeti az Európai Unióban: a múlt heti brüsszeli csúcstalálkozó előtt újságírói kérdésre azt mondta: azért fog lobbizni, hogy az unióban szigorúbb beutazási korlátozások lépjenek életbe a delta variáns által leginkább érintett régiókkal szemben.

Németországban a lakosság kevesebb mint 36 százaléka kapta meg mindkét adag védőoltást. Összehasonlításul: Magyarországon a teljeskörű védettséget élvezők aránya több mint 50 százalék, ami az egész világon a hetedik legjobb adat.

hirado.hu - M1