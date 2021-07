Botrányba fulladt a józsefvárosi önkormányzati ülése

2021. július 1. 11:30

Botrányba fulladt a józsefvárosi önkormányzat járvány utáni első rendes ülése, a kerület baloldali polgármestere ugyanis több mint 730 döntést hozott meg a veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület nélkül. A kormánypárti politikusok szerdán szerették volna tárgyalni és jóváhagyó szavazásra bocsátani a döntéseket, a baloldali többség azonban többször is elutasította a fideszes politikusok ügyrendi javaslatát. Közben a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete még ennél is kevesebb lehetőséget kapott: Karácsony Gergely össze sem hívta a szerdára esedékes közgyűlést – hangzott el az M1 Híradójában.

Milliárdos ingatlaneladások, gyerektábor helyett vitorlásklubnak átjátszott balatoni üdülő, megvont támogatások – a Fidesz szerint ez Pikó András elmúlt nyolc hónapjának mérlege. Józsefváros baloldali polgármestere egy személyben több mint 730 intézkedésről döntött a veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület megkérdezése nélkül. 99-ről a rendkívüli jogrend megszűnése előtti utolsó napon.

A polgármester szerdára hívta össze a testület első ülését, ahol próbálta megvédeni a döntéseit.

„Valamennyi polgármesteri döntés teljesen transzparens módon felkerült az önkormányzat honlapjára két héttel a döntést megelőzően, majd a döntés idején is és természetesen a frakciók részére is elküldtük őket. Nem csökkent, hanem nőtt az átláthatóság. A veszélyhelyzetben, még ha virtuálisan is, nem bezártuk, hanem kinyitottuk az önkormányzati döntéshozatalt” – mondta Pikó András., Józsefváros polgármestere.

A kormánypárti képviselők ezt nem így látták, és ügyrendi javaslattal szerették volna elérni, hogy a testület elsőként tárgyalja, majd bocsássa jóváhagyó szavazásra az intézkedéseket.

Az ülésteremben azonban heves vita alakult ki, mert a polgármester először ügyrendi lehetőséget sem sem akart adni a kormánypárti frakció tagjainak, később pedig többször is megpróbálta elvenni tőlük a szót.

Vörös Tamás, a Fidesz-KDNP józsefvárosi frakcióvezetője úgy fogalmazott: Pikó András saját politikai hecckampányának részévé züllesztette az önkormányzatot, és nem hajlandó elszámolni azokkal a döntésekkel, amelyeket egymaga hozott meg.

„Nem fogunk asszisztálni ahhoz, hogy ön elsunnyogja azt, hogy egy éves kerületi költségvetést elköltött egymaga és erről ön nem hajlandó számot adni” – mondta a kormánypárti képviselő.

A Fidesz-frakció tagjai végül kivonultak a teremből.

A fővárosi önkormányzat képviselő-testülete még ennél is kevesebb lehetőséget kapott szerdán: Karácsony Gergely ugyanis össze sem hívta a közgyűlést. Annak ellenére, hogy szeptember óta ez lett volna az első lehetőség, hogy a politikusok megvitassák a Budapestet érintő legfontosabb ügyeket.

Karácsony Gergely az utolsó lehetséges napon egy személyben döntött a közgyűlés nevében, más ügyek mellett a Frankfurtból megrendelt 30 éves, leselejtezett villamosok beszerzéséről 7 milliárd forint értékben – erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalon a Fidesz.

A nagyobbik kormánypárt fővárosi frakciója azt írta: Karácsony Gergelyt szerették volna megkérdezni a Budapestet sújtó közlekedési káoszról, a méhlegelőkről, a kampányban megígért metrószerelvények klimatizálásáról és a Blaha Lujza tér felújításának drágulásáról is, de a főpolgármester megkerülte a demokráciát és elárulta a budapestieket.

„Egyelőre nem látok olyan ügyet, amelynek az eldöntése sürgős lenne, Ha lesz ilyen ügy, akkor természetesen ülni fog a fővárosi közgyűlés és már alig várom, hogy személyesen találkozhassak a fővárosi közgyűlés tagjaival” – mondta a főpolgármester.

A miniszterelnök-jelölti babérokra törő főpolgármester kedden az M1 kérdésére úgy reagált: közgyűlést csak érdemi ügyekben fog tartani.

hirado.hu - M1