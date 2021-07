Hatvanéves lenne Diana: a szívek királynőjének keserves sors jutott

2021. július 1. 12:48

Hatvan éve, 1961. július elsején született Diana walesi hercegné. A mai napig tartó népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a közelmúltban is rengeteg könyv, film, sorozat készült az életéről, többek között A Korona című sorozat ötödik évadában engednek bepillantást Károly herceg és Diana hercegné életébe.

Diana walesi hercegné, születési nevén: Diana Frances Spencer 1961. július elsején született. A szívek királynőjének is nevezett hercegné a brit arisztokrácia tagjaként, Edward John Spencer, Althorp vikomtja és Frances Burke Roche legfiatalabb leányaként született Park House-ban. Diana a lady előnevet 1975-ben kapta meg, miután apja Spencer grófja lett.

Miután 1969-ben szülei házasságtörés miatt elváltak, édesanyja, lady Althorp Dianával és öccsével egy londoni lakásba költözött. A karácsonyt a Spencer gyerekek apjuknál töltötték, aki az ünnepek után nem engedte őket vissza anyjukhoz. Lady Althorp pert indított gyermekei felügyeleti jogáért, azonban lord Althorp társadalmi helyzete hozzájárult a bíróság elutasító döntéséhez: Diana és öccse felügyeletét így apjuk kapta meg.

A 2017-ben bemutatott Diana: Saját szavaimmal című dokumentumfilmben, a hercegné beszélt gyerekkoráról is. Többek között elmondta: „Elég boldogtalan gyerekkorom volt. A szüleink folyton veszekedtek. Anya mindig sírt. Apa sosem beszélt nekünk erről, és nem volt szabad kérdéseket feltennünk. Túl sok dadánk volt. Az egész nagyon instabil volt. Csak arra emlékszem, hogy folyton nagyon boldogtalan voltam, és valahogy nagyon távolságtartó lettem.”

Diana életében az óriási fordulatot az 1977-es év jelentette, ugyanis ekkor ismerkedett meg a nála tizenhárom évvel idősebb Károly herceggel. Akkoriban Károly Diana nővérével, Sarah Spencerrel találkozgatott. Aztán Károly egyszer csak Dianát is meghívta egy bálra. Majd a báli meghívást több randevú is követte. Így Diana egyik napról a másikra a világ legtöbbet fényképezett asszonyává vált.

Az egész világ azt leste, hogy a harmincas évei elején járó trónörökös, a világ egyik legjobb partija mikor nősül meg, és vajon ki lesz a szíve választottja.

A házasságkötésük előtti napokban készült felvétel Károly walesi hercegről, brit trónörökösről és menyasszonyáról, Diana Spencerről (Fotó: MTI/EPA)

A tizenkilenc éves Diana Spencer pedig minden elvárásnak megfelelt, hiszen arisztokrata, csinos és jómódú volt, tökéletesen illett Károly mellé. Ráadásul nagyon fiatal volt, így kevés esély volt arra, hogy a volt barátai hívogatni kezdenék a sajtót valami szaftos történettel, főként mert Dianának nem volt Károly előtt egyetlen barátja sem.

Többévi ismerkedés, randevúzás után 1981 februárjában aztán Károly megkérte Diana kezét. A lánykérés után azonban mondhatni pokollá vált Diana élete, a sajtó minden lépését figyelte, és ez a figyelem hamar elviselhetetlenné vált a hercegné számára.

„Folyton kukkoltak. Kibérelték a szemközti könyvtárat, ahonnan ráláttak a hálószobámra. A szobatársaimat is kukkolták. Nem húzhattuk ki a telefont, mert arra szükségünk volt, de így meg folyton hívogattak az újságírók, hogy megerősítem-e ezt meg azt. Nem segített sem Károly, sem a sajtóosztály. Azt mondták, egyedül kell ezzel megbirkóznom, úgyhogy azt mondtam, rendben. Valahogy kialakítottam egyfajta belső erőt, ami segített a túlélésben” – emlékezett vissza Diana a dokumentumfilmben az akkori eseményekre.

Öt hónap jegyesség után pedig, 1981. július 29-én Károly herceg és Diana egybekeltek. Az esküvőjük napjának reggelén csaknem százezer ember özönlött az utcára. A tévéképernyők előtt pedig körülbelül 750 millióan követték a menyegzőt.

Diana és Károly esküvőjük napján (Fotó: MTI/EPA)

A házasság azonban egyáltalán nem hozott boldogságot a walesi hercegné életébe, ugyanis már az esküvőjük előtt rájött arra, férje nem őt, hanem Camilla Parker Bowles-t szereti. Amikor erre rájött, elmondta nővéreinek, hogy nem mehet hozzá, nem tud egy olyan férfi felesége lenni, akiről tudja, hogy más nőt szeret. Azonban nővérei azt válaszolták neki: „Hát az arcod már rajta van a szalvétán, úgyhogy túl késő kihátrálni.”

Az esküvőt nem lehetett már lemondani, botránymentesen semmiképp, és ekkor kezdődött Diana nyolc éven keresztül tartó bulimiája.

„A templomi szertartás után visszamentünk a Buckingham-palotába, és végigcsináltuk a fotózást. Az ebéden Károly mellett ültem, de gyakorlatilag egyikünk sem szólt a másikhoz” – idézte vissza emlékeit Diana a dokumentumfilmben.

Indonéziai látogatásuk idején készült felvétel Károly walesi hercegről és feleségéről, lady Dianáról. Hivatalosan 1996. augusztus 28-án vált el a házaspár (Fotó: MTI/EPA/Kazuhiro Nogi)

Majd beszélt arról is, hogy a nászutuk is kész katasztrófa volt. „A férjem nyolc regényt hozott a nászutunkra. Amikor magunkra maradtunk, akkor akarta olvasni azokat. De sosem voltunk egyedül. Kinyitottuk a naptárjainkat, hogy átbeszéljünk bizonyos dolgokat. Erre az övéből kiesett két kép Kamilláról. És olyan mandzsettákat vett fel, amelyekben két C betű volt összefonódva. Mintha a Chanel C betűi lennének, de én pontosan tudtam, hogy nem azok. Megkérdeztem: Kamillától kaptad? Mire ő: Igen, mi a baj vele? Ajándék egy baráttól.”

Ekkorra pedig a bulimiám már borzalmas volt. Mindent felzabáltam, amit találtam, és két perc múlva rohantam hányni. Napi négyszer hánytam a nászutunk alatt – tette hozzá Diana.

A walesi hercegné boldogtalanságáról azonban csodálói, alattvaló sokáig nem sejtettek semmit, hiszen a hercegné a nyilvánosság előtt kezdetben mindig csak mosolygott.

Az esküvő után egy évvel, 1982. június 21-én megszületett Vilmos, majd 1984. szeptember 15-én Harry herceg, de a szülők egyre távolabb kerültek egymástól. Károly az esküvő után is fenntartotta viszonyát titkos, majd egyre kevésbé titkos szerelmével, Kamillával.

Diana, két fiúk, Vilmos herceg és Harry herceg és Károly walesi herceg (Fotó: MTI/EPA)

Ennek fényében pedig egyáltalán nem meglepő, hogy Dianában is megfogalmazódtak vágyak azzal kapcsolatban, hogyan is tudna boldogan élni.

„Ha megírhatnám a saját történetem, akkor azt írnám bele, hogy a férjem költözzön el a szíve hölgyével, és hagyja, hogy én és a gyerekek továbbvigyük a walesi címet mindaddig, amíg Vilmos trónra nem lép. Végig ott állnék mögötte. Sokkal jobban tudnám csinálni ezt a munkát egyedül. Nem érezném magam csapdában.”

Több tíz év boldogtalan házasság után aztán végre valóra váltak Diana vágyai, 1992 decemberében ugyanis a házaspár különköltözött, a válást viszont hivatalosan 1996. augusztus 28-án mondták ki.

Diana a válás után elvesztette az „Ő Királyi Felsége” címet, de megtarthatta a „walesi hercegné” titulust. Különköltözésük után lady Diana sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette, visszavonul a nyilvánosság elől, de élete így sem lett könnyebb, a paparazzók továbbra is a nyomában voltak. 1997. augusztus 31-én éjszaka is a sajtó szenzációra éhes munkatársai elől menekült akkori párjával, az egyiptomi, milliomos Dodi Fayeddel, amikor autójuk egy párizsi híd aluljárójának falába csapódott.

A balesetben mindketten életüket vesztették, meghalt a sofőr is, csak Diana testőre maradt életben. A hercegné halálhíre az egész világot sokkolta, temetésén több millióan vettek részt. Lady Dianát a Spencerek althorpi birtokán, a hatalmas kastélypark tavának közepén, egy kis szigeten helyezték örök nyugalomra.

Lady Diana humanitárius látogatása során (Fotó: MTI/EPA/Antonio Cotrim)

Diana hercegné élete során rengeteg humanitárius tevékenységet végzett, rengeteget tett az elesettekért. Olyan területen is számos alkalommal megfordult segítséget nyújtva a rászorulóknak, ahol a föld tele volt taposóaknákkal. Így egyáltalán nem csoda, hogy a walesi hercegné népszerűsége halála után sem szűnt meg. A mai napig tartó népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a közelmúltban is rengeteg könyv, film, sorozat készült az életéről, többek között A Korona című sorozat ötödik évadában engednek bepillantást Károly herceg és Diana hercegné életébe.

A közelmúltban napvilágra került egy csaknem 150 oldalas jelentés, amelyből kiderült, hogy a BBC sztárriportere, Martin Bashir hazugságokkal és több különböző megtévesztő manőverrel vette rá Diana hercegnét az elhíresült interjúra, amelyben a nyilvánosság előtt jelentette ki, hogy „kicsit zsúfolt ez a házasság, hiszen hárman vagyunk benne”, utalva ezzel Károly herceg és Kamilla viszonyára.

Diana walesi hercegné emlékére a londoni Buckingham-palota kapuja elé sokan helyeztek el virágokat (Fotó: MTI/EPA/PRESS ASSOSIATION/Stefan Rousseau)

hirado.hu