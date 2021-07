Húszmillió forintnyi állami támogatást is felvett a bécsi lány gyilkosa

2021. július 1. 13:11

Foto: Reinhard Holl

Egy harmadik, szintén afgán férfi is a gyanúsítottak lakásán tartózkodott, amikor a rendőrség szerint a 16, illetve 18 éves elkövetők megerőszakoltak, majd megöltek egy 13 éves bécsi kislányt – derítette ki a Kronen Zeitung. Karl Nehammer belügyminiszter utasítására az osztrák ügyészség CT-vizsgálatot kezdeményezett, hogy kiderüljön: valóban 18 éves-e a bécsi bűncselekmény elkövetője, vagy csak az első migrációs hullám sodrában, 2016-ban kiállított osztrák papírjai szerint számít fiatalkorúnak. A tét: 15 év börtön vagy életfogytiglan, ha elítélik őket.

Egész Ausztriát felháborította egy bécsi kislány, a 13 éves Leonie megerőszakolása, majd megölése. Ezért fontos a bűncselekmény teljes körű feltárása, valamint a tisztességes eljárás – hívta fel a figyelmet szerdai írásában a Heute.at osztrák hírportál.

A hétvégén történt emberölés elkövetésével két afgán fiatalt gyanúsítanak, akiknek életkorát 16 és 18 évesként adta meg az osztrák rendőrség. Mindketten 2015-ben, az első európai migrációs hullám idején érkeztek Ausztriába, mindketten felnőtt kísérő nélkül, és az idősebbik 2016-ban kapott letelepedési engedélyt. A hírportál úgy tudja, a 16 éves gyanúsított menekültügyi eljárása még folyamatban van, családja viszont már Ausztriában él.

A hatóságok által 18 évesnek vélt gyanúsított nem akármilyen rendőrségi pedigrével rendelkezik: eddig tizenegyszer jelentették fel és háromszor ítélték pénz- vagy börtönbüntetésre – legutóbb 10 hónap börtönre, ahonnan két hónap próbaidő után szabadult.

Miután a 13 éves bécsi kislány megerőszakolása, majd megölése jelenleg a közbeszéd első számú témája Ausztriában, az államügyészség felülvizsgálja a feltételezett tettesek életkorát – számolt be a Heute.at. Ez az úgynevezett törvényszéki életkor-diagnózissal lehetséges, amely során röntgenezéssel és számítógépes tomográfiával (CT) megvizsgálják azokat a testrészeket, amelyek fizikai mérete pontosabb kormeghatározást tesz lehetővé.

Foto: picture alliance / MICHAEL GRUBER / APA

Lakást és 20 millió forintnyi segélyt kapott az államtól a gyilkos

A 18 éves afgán férfi egy bécsi társasházban élt, amelyet az utóbbi években menekültstátust kapott betelepültek számára épített az osztrák főváros. Az afgán férfi eddig 56 989 euró (több mint 20 millió forint) szociális juttatást kapott 2016 óta az osztrák államtól – derítette ki az Express.at hírportál – annak ellenére, hogy büntetett előélete miatt a férfi már rég elvesztette „kiegészítő támogatásra jogosult” státuszát.

A Heute riportere megszólaltatta a 18 évesnek mondott gyanúsított szomszédait is, akik egy háromszintes önkormányzati társasházban élnek Bécs Duna felé eső részén.„A lakásban gyakran három-négy ember is tartózkodott, gyakran fiatal lányok járkáltak ki-be. Rendetlen volt és lármás, sok hulladékot csinált, egyszer betört egy ablakot, és még egy szőnyeget is kidobott az udvarra” – mondta az egyik szomszéd.

„Kizárt dolog, hogy a srác tizennyolc éves lenne, sokkal inkább 26 vagy 27 lehet” – mondta az afgán gyanúsított egy másik szomszédja a Heute TV-nek.

Ha a gyanúsítottak valóban 19 év alattiak, akkor ügyük a fiatalkorúak bírósága elé kerül. Ebben az esetben az emberölésért kiszabható legsúlyosabb büntetés 15 év, szemben a felnőttek számára adható életfogytiglannal.

Nem ketten, hanem hárman lehettek az elkövetők

Az egyik gyanúsított hallgat, a másik azt állítja, semmi köze a bűncselekményhez. De volt egy harmadik, „csendes” tettestársuk is – derítette ki a Kronen Zeitung.

A gyanú szerint a szintén afgán férfi a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított két „fiatalkorú” lakásán tartózkodott, amikor utóbbiak megerőszakolták, majd megölték a fiatal lányt. A Krone hírportálja úgy tudja, hogy a harmadik feltételezett bűntárs szintén nem ismeretlen az osztrák rendőrök előtt: neve többször szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, és jelenleg több országban is eljárás folyik ellene.

Az említett férfi jelenleg szökésben van, a rendőrség nagy erőkkel keresi.

hirado.hu