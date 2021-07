Schanda: 42 ezren igényelték az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását

2021. július 2. 08:24

Már több mint 42 ezren igényelték az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását - tájékoztatott az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai álamtitkára.

A kormánypárti politikus azt írta, hogy a hazai foglalkoztatás "lényegében visszanyerte" a vírusválság előtti formáját. Ismét 4,6 milliónál többen dolgoznak Magyarországon, az álláskeresők száma a tavaly nyári csúcs óta 110 ezerrel csökkent - fűzte hozzá.



A kormány a gazdaság újraindítását jelenleg is többféle munkaerőpiaci intézkedéssel ösztönzi, ezek közé tartozik az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása. Hozzátette: a 219 ezer forintos egyszeri támogatásra már több mint 42 ezer igénylést nyújtottak be összesen 9,2 milliárd forint értékben.



Mint Schanda Tamás rögzítette, a kormány célja továbbra is az, hogy "aki Magyarországon akar, az tudjon is dolgozni". Álláspontja szerint a munkaalapú gazdaság kiépítésében 2010 után elért eredmények válságállónak bizonyultak, 2021 első negyedévében az uniós tagállamok közül Magyarországon bővült a legnagyobb mértékben a foglalkoztatás.



Az államtitkár a részletekről közölte: az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában főként azok a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő-ágazatokban tevékenykedő vállalkozók részesülhetnek, akik alkalmazottak híján nem tudtak ágazati bértámogatásra pályázni. Az átmeneti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenység valamelyikét folytató önfoglalkoztatók a garantált bérminimummal megegyező összeget kaphatnak. A 219 ezer forintos egyszeri támogatás mások mellett a fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyíti meg az újraindulást - ismertette.



A közlemény szerint a program népszerűségét mutatja, hogy a munka.hu oldal minden tízedik látogatója annak részletei iránt érdeklődve keresi fel a foglalkoztatási portált. Az igényléseket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira lehet benyújtani június 8-ától a veszélyhelyzet megszűnéséig.



Schanda Tamást idézve az ITM közleménye jelezte, hogy kormány június elsejétől szélesebb személyi kör számára tette elérhetővé a vállalkozások munkaerő támogatását. A program egy álláskereső elhelyezkedését hat hónapon át összesen akár 600 ezer forinttal támogatja. A lehetőséggel élve eddig több mint 15 ezer fő munkába állásához kértek összesen közel 7,9 milliárd forint hozzájárulást a cégek. A támogatottak között még mindig sok a fiatal, a mostanáig beérkezettek közül mintegy 8700 kapcsolódik 25 év alattiak felvételéhez - olvasható a tájékoztatóban.

MTI