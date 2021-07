Búcsúlátogatást tesz Nagy-Britanniában Angela Merkel

2021. július 2. 08:26

Boris Johnson brit miniszterelnökkel tárgyal pénteken Angela Merkel német kancellár, akinek ez lesz az utolsó hivatalos nagy-britanniai látogatása kormányfőként.

A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint Johnson a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, a délkelet-angliai Chequersben fogadja Merkelt.



A tisztségéről ősszel leköszönő német kancellár ezután felkeresi II. Erzsébet királynőt is Windsorban.



Angela Merkel huszonkettedik alkalommal látogat Nagy-Britanniába azóta, hogy 2005-ben Németország kancellárja lett.



Johnson hivatalának beszámolója szerint a brit miniszterelnök a német kormányfő tiszteletére új tudományos érdemérem alapítását jelenti be.



A 10 ezer font (több mint négymillió forint) pénzdíjjal járó kitüntetést évente ítélik oda Nagy-Britanniában vagy Németországban dolgozó női tudósoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az asztrofizika területén.



A díjat Caroline Herschelről, a Németországban született brit asztrofizikusról, a tudományág egyik úttörőjéről nevezik el.



Caroline Herschel Hannoverből vándorolt ki Nagy-Britanniában 1772-ben, és ő volt az első nő, akit a brit kormány tudományos tevékenységért rendszeres fizetésben részesített.



Merkel felszólal a brit kormány pénteki virtuális ülésén is, a külföldi vezetők közül elsőként azóta, hogy Bill Clinton amerikai elnöknek 1997-ben ugyanez megadatott.



A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint Boris Johnson és Angela Merkel várhatóan megállapodik arról is, hogy 2022-től és a brit és a német kormány éves rendszerességgel együttes üléseket tart.



Nagy-Britanniának ez lesz az első ilyen megállapodása egy külföldi országgal.



A pénteki chequersi találkozón várhatóan napirendre kerül a brit EU-tagság tavalyi megszűnése (Brexit) utáni kapcsolatrendszer London és az Európai Unió között, valamint a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő utazási korlátozások.



Az utóbbi napokban nem hivatalos értesülések jelentek meg a brit sajtóban arról, hogy Angela Merkel állítólag szorgalmazza a brit turisták uniós beutazásának átmeneti megtiltását a koronavírus fokozottan fertőző delta variánsának nagy-britanniai terjedése miatt.



MTI