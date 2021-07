Javítottak növekedési előrejelzéseiken az elemző szervezetek

2021. július 2. 10:07

Az elmúlt hetekben jelentősen javítottak a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzéseiken az elemző szervezetek - erről írt a Facebookra pénteken feltöltött posztjában Varga Mihály pénzügyminiszter.

Bár az elemzők optimizmusa nem alaptalan, a Pénzügyminisztériumban tartják magukat a kétszer mérni, egyszer vágni elvhez - tette hozzá a miniszter.



"Ahhoz, hogy az 5,5 százalék feletti növekedést elérjük, sokat kell még dolgoznunk. Folytatjuk a támogató költségvetési politikát, a beruházások ösztönzését, a munkahelyteremtést, az adócsökkentéseket, és újabb intézkedések is kellenek" - erősítette meg Varga Mihály.



A poszthoz mellékelt grafikon bemutatja, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank 4,3 százalékosról 6,2 százalékosra, illetve 3,8 százalékosról 6,0 százalékosra emelte a magyar GDP idei növekedésére vonatkozó várakozását és az Európai Bizottság is 5-ről 6 százalékra javította prognózisát. Az Európai Újjáépítési Fejlesztési Bank (EBRD) 4 százalékról 5,5 százalékra és a Magyar Nemzeti Bank is 5 százalékról 6,2 százalékra javította a becslését.



A magyarországi gazdaságkutatók is hasonló véleményen vannak: a Századvég 4-ről 6 százalékra, a GKI 4,3-ról 7 százalékra, a Takarékbank 6,6 százalékról 7,7 százalékosra emelte növekedési várakozását.

MTI