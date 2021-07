Az AstraZeneca 2,3 millió adag vakcinát szállított Magyarországra

2021. július 2. 11:56

Az AstraZeneca a héten csaknem 600 ezer adag koronavírus elleni védőoltást szállított Magyarországra, ezzel a február 5-e óta a cég által juttatott vakcinák mennyisége megközelíti a 2,3 milliót.

Az AstraZeneca Kft. pénteken az MTI-vel közölte: az Oxfordi Egyetem által végzett klinikai vizsgálatok szerint a vakcina kifejezetten erős immunválaszt váltott ki mind különösen hosszú - akár 45 hetes - oltási intervallum, mind harmadik ismétlő oltás esetén. A The Lancet folyóirat által pre-print formában publikált eredmények azt mutatják, hogy az első oltást követően kialakult magas ellenanyagszint legalább egy éven keresztül fennmaradt - jegyezték meg.



A részletekről azt írták: az AstraZeneca vakcina első és második adagja közötti hosszabb - akár 45 hetes - különbség esetén az ellenanyagszint 18-szoros emelkedését figyelték meg a második dózis után 28 nappal.



Hozzátették: ezen felül a legalább 6 hónapos intervallummal a második dózist követően adott harmadik adag vakcina hatszorosára emelte az ellenanyagszintet és fenntartotta a sejtes immunválaszt. A harmadik dózisként beadott emlékeztető oltás pedig magas neutralizációs aktivitást mutatott az alfa (brit), a béta (dél-afrikai) és delta (indiai) variánssal szemben is.



Mind a nagy intervallummal adott második, mind a harmadik dózis után kevés oltási reakciót észleltek - jegyezték meg.



Az elemzésben azok a 18 és 55 év közötti önkéntesek szerepeltek, akik a korábbi törzskönyvezési vizsgálatok során egy vagy két adag AstraZeneca-vakcinát kaptak.



Tudatták azt is, hogy az AstraZeneca 2250 önkéntes bevonásával megkezdte az AZD2816 továbbfejlesztett, meglévő új és várható koronavírus variánsok ellen is hatékony védelmet nyújtó vakcina nagylétszámú klinikai vizsgálatait. Mint írták, az AZD2816 oltóanyagot ugyanazon adenovírus-vektor technológia alapján fejlesztik, mint a Vaxzevria vakcinát, de olyan módosítással, ami jobb hatékonyságot biztosít a koronavírus újabb variánsai - így a dél-afrikai variáns - ellen.

MTI