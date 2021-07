Moratórium: Az MNB díjmentes szerződésmódosítást vár el a bankoktól

2021. július 2. 11:58

Az MNB elvárja a pénzügyi intézményektől, hogy ne számítsanak fel díjat, ha ügyfeleik teljesen vagy részben előtörlesztenék a törlesztési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozásukat. Ingyenes szerződésmódosítás szükséges akkor is, ha az adósok önként magasabb havi törlesztést vállalnának a futamidő rövidítése érdekében - közölte a jegybank az MTI-vel pénteken.

A magasabb törlesztők vállalásánál - a lakossági ügyfeleknél - a pénzügyi intézményeknek figyelembe kell venniük a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó adósságfék-szabály előírásait is.



Az MNB elvárja, hogy e díjmentes szerződésmódosítási lehetőségeket a pénzügyi intézmények legalább 2022. december 31-ig biztosítsák ügyfeleik számára. További elvárás, hogy a pénzügyi intézmények minderről honlapjukon is tájékoztatást nyújtsanak ügyfeleiknek.



A jegybank adatai szerint 2021. áprilisában 1,2 millió lakossági ügyfél és mintegy 30-35 ezer vállalkozás vette igénybe a moratórium lehetőségét.



Az MNB az elmúlt időszakban többször jelezte, aki anyagilag megteheti, célszerű, hogy minél hamarabb folytassa a törlesztést, lépjen ki a moratóriumból. A koronavírus-járvány harmadik hullámának végével, az emelkedő átoltottsággal és a gazdaság gyors újranyitásával a megfelelő jövedelemmel, törlesztési forrással bíró ügyfelek számára a fizetési stopban maradással elérhető előnyt hosszabb távon meghaladhatják a kockázatok - figyelmeztettek ismét. Ezen ügyfelek hitelének futamideje és teljes visszafizetendő összege ugyanis fölöslegesen nő meg pénzügyi intézményük felé, hiszen a moratórium időszaka alatt a vissza nem fizetett tőkére továbbra is kamat- és díj rakódik. Az MNB felmérése szerint a moratóriumban lévő háztartási adósok többségének megvan a megfelelő anyagi lehetősége a törlesztés folytatására. A jegybank mostani szabályozó kezdeményezése is az erről szóló döntést támogatja - írták.



MTI