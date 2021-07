Gyárfás és Portik nyelvi szakértőkkel ütközött

2021. július 2. 12:08

Megkezdődött a Farkasréti temetőben elrejtett hangkazetták felvételeinek lejátszása a Fővárosi Törvényszéken, ahol tegnap folytatódott a Fenyő-gyilkosság büntetőpere.

Gyárfás Tamás első- és Portik Tamás másodrendű vádlott, akiket felbujtóként Fenyő János médiamogul megöletésével vádolnak, tagadják a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését.

Kép: MH/Hegedüs Róbert

Sértegetésbe fajuló szópárbajokkal folytatódott a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással vádolt Gyárfás Tamás és a bérgyilkos kiközvetítésével vádolt Portik Tamás büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken, illetve zárt láncú televíziós közvetítéssel a büntetésvégrehajtási-intézetben. Portik és védője ugyanis innen követhette az eseményeket.

Ráadásul a csütörtöki tárgyalási napon a büntetőper olyan szakaszba lépett, amikor a bíróság megkezdhette a vádlottak találkozásait rögzítő beszélgetésekből 512 percnyi hangfelvétel lejátszását. A madárcsicsergéstől és a külső zajoktól megtisztított felvételek bűnjelek, amelyek a Nap TV egykori tulajdonosának, illetve az alvilág vezetőjeként emlegetett másodrendű vádlottnak a tizenhét-tizennyolc évvel ezelőtti beszélgetéseit tartalmazza, amelyeket Portik titokban rögzített, és amelyekre a Farkasréti temetőben talált rá a rendőrség.

A hangfelvételek leiratai már korábban is a bizonyítási eljárás részét képezték, mostani lejátszásuk azt célozza, hogy a hangsúlyok, a hanglejtések, vagyis az intonáció egyértelművé tegye a beszélgetőpartnerek olykor sejtelmes szóhasználatát, sok esetben a megtévesztő iróniát. A bíróság által kirendelt nyelvész szakértő, Ránki Sára – illetve az általa felkért konzulensek, Bakró-Nagy Marianne és Kálmán László – szakértői véleménye jelentős részben alátámasztja a vádban foglaltakat, amit Gyárfás és Portik, illetve védőik vitatnak.

Gyárfás szerdán egyenesen azt állította, hogy Ránki Sára nyelvész szakértő börtönbe akarja juttatni őt, túlterjeszkedik a feladatkörén, a felvételeken nem érthető szövegeket önkényes magyarázatokkal helyettesíti. A másodrendű vádlott, Portik Tamás csütörtökön odáig ment, hogy szerinte a kirendelt szakértő nyelvi köntösbe bújtatott rendőrségi vizsgá­latot folytatott ellene.

Gyárfás tegnap is utalt rá, hogy a hangfelvételen 3551 helyen található olyan szó, amelyet nem lehet érteni. Póta Péter bíró ugyanakkor a hangtechnikai szakértő véleménye alapján megjegyezte, a szakadásos jelek nagy száma az emberi manipulációt, beavatkozást kétségessé teszi. A szakértő tegnap azt is állította, Gyárfás és Portik beszélgetéseinek tartalma koherens, összetartó, nem is vitatták, hogy a kazettán elhangzottakat nem mondták, nem úgy mondták, nem akkor mondták.

A csütörtökön ismertetett egyik bűnjel kapcsán a nyelvi szakértők megállapításai szerint a Gyárfás által használt „igen” Fenyő János megöletésére tett megbízást fejez ki.

A Gyárfás által készíttetett és a bírósághoz benyújtott magánszakvélemény a bíróság által megrendelt szakvéleményt cáfolni szándékozik.

Gyárfás védője, Zamecsnik Péter ismételten indítványt tett az általuk felkért szakértők meghallgatására is. A védelem által benyújtott 310 oldalas magánszakértői vélemény összefoglalójában olvasható: „Egyenesen a semmiből pattant ki az eseti nyelvész szakértő következtetése, miszerint Gyárfás Tamás kérésére likvidálták Fenyő Jánost.”

Még a nyári ítélkezési szünet előtt, a jövő héten három tárgyalási napon folytatódik a büntetőeljárás a hangfelvételek teljes körben történő ismertetésével, ősszel pedig az ötvenkét tanú meghallgatásával folytatódhat a bizonyítási eljárás a törvényszéken.

Bán Károly

magyarhirlap.hu