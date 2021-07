Ferenc pápa karitatív céljaira gyűjtenek vasárnap a katolikus templomokban

2021. július 2. 12:28

A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a péterfillérek gyűjtését a templomokban. Az adományokat Ferenc pápa karitatív céljaira fordítják - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata pénteken az MTI-vel.

Azt írták: a magyar katolikusok ezáltal is megélik a közösséget a világegyházzal. A hívek a pápának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház "sokféle igényét és a leginkább rászorulókat".



Úgy fogalmaztak: a világjárvány és a "globális szinten megjelent nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük" Ferenc pápa tevékenységét, az "egész világra kiterjedő karitatív misszióját".



Tavaly a magyarországi katolikus templomokban mintegy 62 millió forintnyi adomány gyűlt össze a péterfillérekből.



A Vatikán karitatív céljait a hagyományos templomi gyűjtés mellett banki átutalással is lehet támogatni, valamint a Vatikán honlapján online adományokat is fogad a Péterfillér Hivatal.



A péterfillérek gyűjtése a 8. században indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a pápának. Ekkortól alakult ki a "Denarius Sancti Petri" adományozása, amely a középkorban az európai országokban általánossá vált.



A reformáció idején szünetelt a péterfillérek gyűjtése, a 19. században azonban újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált.



Magyarországon a rendszerváltás után, 1993-ban indult újra a kommunizmus ideje alatt szünetelő gyűjtés.

MTI