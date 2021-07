Miniszterelnökség: új mérföldkőhöz ér az egyetemi modellváltás

2021. július 2. 13:38

Új mérföldkőhöz ér az egyetemi modellváltás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok bejegyzésével - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.

A tárca kommünikéje szerint az előzetes várakozások szerint folyik az alapítványok bejegyzése, a héten kilencet jegyeztek be. Kivételt jelent a szegedi és az óbudai egyetem alapítványa, ahol a bíróság hiánypótlást kért; ez a napokban megtörténik, és ezek az alapítványok is csatlakoznak a modellváltókhoz - írták.



A közlemény idézte Stumpf István felsőoktatási modellváltásért felelős kormánybiztost, aki a bejegyzésre reagálva közösségi oldalán azt írta: az alapítványok eredményes munkája "a felsőoktatás és vele az ország versenyképességét is új alapokra helyezheti".



A kormánybiztos egyúttal jelezte, a modellváltás folyamata ezzel nem zárul le, sok munka vár az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi kuratóriumokra és egyetemi szenátusokra, hogy a modellváltás kínálta lehetőségeket gyakorlati eredményekre váltsák.



A közleményben azt írták: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok olyan alapítványok, amelyeket az Országgyűlés, a kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre. Az ezen alapítványoknak törvényben kijelölt állami vagy helyi önkormányzati feladatot versenyképességet lehetővé tevő keretek között látják el - közölték.



Úgy fogalmaztak, hogy "a közigazgatási kötöttségekből kiszabadulnak, saját stratégiát alkothatnak, céljaik elérésére teljesítménycentrikus működést vezethetnek be".



A Miniszterelnökség hozzátette, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi forma biztonságot ad a társadalomnak, az államnak és az egyetemnek, mert "a kijelölt céltól el nem térülhet, javait annak és csak annak a szolgálatában használhatja". Az egyetem és az azt fenntartó alapítvány a közös sikerben érdekelt - jegyezték meg.



Kitértek arra is, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) döntése alapján a felsőoktatási intézményrendszer fenntarthatóságának biztosításáért és a felsőoktatási intézményi autonómia garantálásáért alkotmányos követelményt vezettek be.



Úgy folytatták: az alkotmányos követelmény a vizsgált jogszabály lehetséges alkotmányos értelmezési tartományának meghatározását jelenti, vagyis "azt a keretet, amelyen belül a jogszabály mindennapi alkalmazása során mozogniuk kell a fenntartó kuratóriumoknak".



Ez a konkrét esetben azt jelenti - tették hozzá -, hogy ha a felsőoktatási intézmény költségvetése, éves beszámolója, szervezeti és működési szabályzata, vagyongazdálkodási terve, gazdálkodó szervezet alapítása vagy abban való részesedés szerzése, illetve a rektori pályázat kiírása közül bármelyikről a kuratórium dönt, akkor ez a hatáskörgyakorlás csak abban az esetben alkotmányos, ha a felsőoktatási intézmény szenátusát megillető véleményezési jog gyakorlására kellő időt biztosít, valamint lehetőséget ad érdemi javaslattétel megfogalmazására, és mindezt nyomon követhető módon figyelembe veszi a döntéshozatal során.



Ezzel az Ab alkotmányosan is megerősítette a kormányzat által mindvégig hangsúlyozott szándékot, azaz a fenntartó kuratóriumok és a modellváltó felsőoktatási intézmények szoros, érdemi együttműködési kötelezettségét és érdekközösségét - hangsúlyozták.



A Miniszterelnökség jelezte azt is, hogy a modellváltással kapcsolatosan további friss információkról a modellváltás weboldalán (modellvaltas.kormany.hu) lehet tájékozódni.



MTI