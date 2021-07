Kormányintézkedések: az egész építőipari értékláncban tisztul a kép

2021. július 2. 14:59

A folyamatosan emelkedő építőanyagárak miatt hozott, legújabb kormányzati intézkedések az egész építőipari értékláncban segítik a tisztán látást - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke, a miniszterelnök bejelentésére reagálva pénteken az MTI-nek.

Koji László – promenad.hu

Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy a kormány októbertől kiviteli korlátozást rendel el építőipari termékekre. Hozzátette: részben azért "szaladtak el" az építőipari anyagok árai néhány terméknél, mert megnőtt az országból kivitt mennyiség. A korlátozást először be kell jelenteni Brüsszelben, az Európai Uniónak azt engedélyeznie kell, a notifikáció négy hónapig tart. Addig a kivitel esetében kötelező bejelentést és állami elővásárlási jogot vezetnek be, "megpróbáljuk Magyarországon tartani az építkezések szempontjából kulcsfontosságú anyagokat" - mondta.



Koji László közölte, az építőanyagipari termékek mozgását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ekáer (elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer) segítségével ugyan nyomon tudja követni, de a mostani helyzetben főként a kritikus építőanyagipari termékeknél (fa, vas és acél ipari, valamint réz és alumínium termékek, kőzet gyapot) teljes körű információra van szükség az értékesítést és az árakat tekintve is. Ennek megvalósítását segíti, hogy a kormány kötelezővé teszi az építőanyagok kivitelének bejelentését - tette hozzá.



A kormányfő pénteken azt is bejelentette: az áremelkedések megfékezéséért néhány építőanyag esetében extraprofitadót fognak bevezetni. Mint mondta, ezt a kavicsnál és a sódernél mindenképpen megteszik, de más termékeknél is megnézik a lehetőségét. Ezt azzal indokolta, hogy egyes építőanyagoknál olyan extraprofitot akarnak realizálni a cégek, amely nem fogadható el, ezért ha bizonyos árszint fölötti eladási árat tapasztal a kormányzat, akkor az a fölötti ár 90 százalékát el fogja vonni.



Koji László jelezte: "a magyarországi építésgazdaságban kibújt egy szög a zsákból, ami azt jelzi, hogy az építőipari értékláncban döbbenetesen nagy eltérő profitrátával - 5 és 35 százalék közötti kulccsal - dolgoznak a cégek". Az ÉVOSZ elnöke fontosnak tartja, hogy az értéklánc a jövőben kiegyenlítettebben működjön.

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) elnöke, Szarka László azt közölte az MTI-vel, hogy a szövetség tagjai nagyrészt belföldi értékesítésre gyártanak, hazai munkaerővel és ahol csak lehet, hazai anyagokból. Az importból származó vagy világpiacon jegyzett nyersanyagoknál elszenvedett árrobbanás viszont sosem látott módon és már több hónapja növeli az építőanyag gyártás költségeit, ahol ilyen alapanyagokat is fel kell használni - leginkább az építőkémia- és EPS szigetelőanyagoknál. E költségnyomás a világpiaci folyamatokkal mozog együtt és várhatóan idén fennmarad - írta.

Megjegyezte, hogy a szövetség tagságában acél- és faipari, valamint bányászati nyersanyag-termék kitermelők nincsenek, és az elnökség bízik benne, hogy az intézkedések ezekben a termékkörökben szélesítik a belföldi kínálatot, ezzel csökkentik a piaci hiányjelenségeket.

Fontosnak nevezte, hogy az exportkorlátozás alá olyan termékek kerüljenek, amelyekből belföldön hiány van; és indokoltnak a gyártók bevonását a részletszabályozás kialakításába.

A főleg importból származó és a hazai gyártók által felhasznált egyes acéltermékek (például nyílászáró vasalatok alapanyagainak) kiváltotta drasztikus költségnövekedést az intézkedések csökkenthetik majd, azonban a zömmel szintén importált faanyagok kiviteli korlátozásának hatását nehéz egyelőre megbecsülni - írták.

MTI