Újabb ménnel segíti az Agrárminisztérium az erdélyi lótenyésztést

2021. július 2. 16:37

Széchenyi István óta tudjuk, hogy a magyar állattenyésztés koronaékszere a lótenyésztés, aminek a továbbfejlesztéséért mindent meg kell tennünk a Kárpát-medencében - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Kovászna megyei Oltszemen megrendezésre kerülő nemzetközi fogathajtó verseny megnyitóján, pénteken, amelyről közleményben tájékoztatta az Agrárminisztérium az MTI-t.

Kisbéri félvér – illusztráció, lovasok.hu

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti történelmünkből tudjuk, a magyar ember és a ló elválaszthatatlan egymástól. Hozzátette: a magyar mének kiváló genetikai állományára és vérvonalára támaszkodva lehet megújítani és nemzetközi szinten is még eredményesebbé tenni a lótenyésztést. Ehhez azonban szoros együttműködésre van szükség. Az eddigi intézkedések eredményességét jól mutatja, hogy Szilvásváradon kerülhet megrendezésre a négyesfogathajtó világbajnokság - emelte ki a tárcavezető.



Nagy István az oltszemi sportesemény megnyitóján jelentette be, hogy újabb anyaországi tenyésztésű, ezúttal kisbéri félvér fajtájú mén került Erdélybe, a Kovászna megyei Sepsibodokra. Kifejtette: a Széltoló névre keresztelt állat felmenői között megtalálható egy híres oltszemi mén is, amely mintegy száz évvel ezelőtt került el a településről, így a most átadott lóval a fajta visszatért hazájába.

A Nagy István, Magyarország agrárminisztere által az oltszemi lovardának ajándékozott Szemafor Széltoló kisbéri félvér bemutatása a III. Nemzetközi Fogathajtó Verseny megnyitóján a háromszéki Oltszemen 2021. július 2-án. Nagy István a sportesemény megnyitóján bejelentette, hogy újabb anyaországi tenyésztésű, ezúttal kisbéri félvér fajtájú mén került Erdélybe, a Kovászna megyei Sepsibodokra. MTI/Kátai Edit



A kisbéri félvér mén egy tavalyi kezdeményezés folytatásaként került a határon túlra. 2020 júniusában négy, különböző fajtájú, kiváló küllemű, magyar tenyésztésű mént indított útnak az agrárminiszter Erdélybe, elsősorban annak vizsgálatára, hogy azok az ottani, heterogén lóállományra milyen hatást gyakorolhatnak. A négy mén, négy különböző magyar tulajdonú gazdaságba került olyan területi eloszlásban, amely biztosítja azt, hogy minél több erdélyi tenyésztő és tartó elérhesse azokat. Az újabb ménkihelyezésre a kedvező tapasztalatok nyomán nyílt lehetőség - olvasható az Agrárminisztérium közleményében.

