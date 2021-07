Szent Donát közbenjárását kérik az egri bortermelők: a jó termésért

2021. július 2. 18:33

Az idő fölött él ez a táj és a történelem fölött, még a török tanyázott itt, a dombokon százötven éven át elkeveredett a bikavér az embervérrel. Sok vér folyt ezen a tájon. De a föld, a domb őrzi titkát, ezt a nemes és sűrű mámort, a bikavért" – írta Márai Sándor.

Eger Város Hegyközsége szőlő- és bortermelői július 11-én vasárnap 11.30 órakor az egri Donát dűlőben, Szent Donát szobránál ünnepséget tartanak, ahol könyörögnek a jó termésért, Szent Donát közbenjárásáért – jelezte a Gondolának Tarsoly József egri hegybíró.

Egri borlovagok a Szent Donát-szobornál – archív felvétel, mindenamieger

Ennél népesebb ünnep lesz az immár XXV. – jubileumi – Egri Bikavér Ünnep. Eger város legnagyobb konyhaművészeti borrendezvénye augusztus 26-28. között az Érsekkertben "az eddigieknél is fontosabb találkozások színtere lehet, ahol családok, baráti társaságok, régi ismerősök koccinthatnak újra azzal az egri borral, amely ereje most a közösségben és az összetartásban is rejlik" – fogalmaz a hegybíró a Gondolához eljuttatott levelében.

