Wimbledon – Fucsovics óriási győzelme: 3 óra 23 perces harc!

2021. július 2. 19:27

Fucsovics Márton négy szettben legyőzte a kilencedik helyen kiemelt argentin Diego Schwartzmant, ezzel bejutott a legjobb 16 közé a wimbledoni teniszbajnokságon.

Az első játszma kulcsjátéka a hatodik volt, mert miután addig mindkét játékos hozta az adogatását, a világranglistán 48. Fucsovics ebben 0-30-ról megfordította az állást, és az első bréklabdáját értékesítve 4:2-re elhúzott. A magyar teniszező a folytatásban is jól szervált, magabiztosan tartotta előnyét, s 37 perc alatt szettelőnybe került.



Amíg a nyitó játszmában mindössze egy bréket láthatott a közönség, addig a második felvonás öttel indult, a sorozatot Fucsovics törte meg, újra a hatodik gémben, s ezzel ismét 4:2-es előnybe került. Innentől kezdve mindketten hozták az adogatójátékukat, 5:3-nál azonban a füves pályás Grand Slam-torna korábbi magyar junior bajnoka három bréklabdához jutott, és a harmadikat szerencsével ugyan, de kihasználta. A röptéje után a labda a háló tetején végiggurulva sokáig "gondolkodott", hogy melyik oldalra essen le, de végül Schwartzmanét (11.) "választotta" úgy, hogy az argentinnak esélye sem volt visszaadni.



Az ellenfelénél sokkal több nyerőt ütő magyar játékos a harmadik játszmában is irányított, 4:3-nál elvette a dél-amerikai adogatójátékát, így közel két óra játék után már a meccsért adogathatott. Nem tudta kiszerválni a mérkőzést, Schwartzman egyenlített, 6:6 után pedig következhetett a rövidítés, amely szorosan alakult ugyan, de a végén a rivális örülhetett.



Az argentin szépítése nem szegte a 29 éves nyíregyházi játékos kedvét, a negyedik szettet rögtön egy brékkel indította, s bár 3:1 után Schwartzman egyenlített, 5:3-nál ismét karnyújtásnyi közelségbe került a nyolcaddöntő. Ezúttal Fucsovics fogadott, de az ellenfél nem tette meg azt a szívességet, hogy hibázzon, így a magyar ismét szerválhatott a továbbjutásért. Ezúttal aztán - 15-40-ről fordítva - sikerrel járt, így 3 óra 23 perc után győzelmet ünnepelhetett.

"Az volt a taktika, hogy jó előkészítéssel próbáljak nyerőket ütni és kergessem a labdát a pont végéig. Úgy érzem, le is zavartam egy maratont a mai meccsen" - nyilatkozta a találkozó után az MTI-nek Fucsovics.



Elmondta, végig koncentrált és mentálisan erős volt, így hamar túltette magát az elveszített harmadik szetten, nem engedte, hogy bármi eltérítse a céljától.



"A végén lehet, hogy kintről úgy tűnt, izgulok, de egy majdnem top tizes játékos állt a pálya másik végén, így nem történhet mindig az, amit én szeretnék. Ő is nagy küzdő és egy-két játékosnak már kiénekelte a sajtot a szájából. Sajnálom, hogy kiesett, ahogy küzdött minden pontért, ő is megérdemelte volna a továbbjutást" - fogalmazott az MTI-nek a Davis Kupa-válogatott játékos.

Fucsovics Márton az első fordulóban a 19.-ként rangsorolt olasz Jannik Sinnert, majd a másodikban a cseh Jiri Veselyt búcsúztatta, s az open érát tekintve Baranyi Szabolcs (1973), valamint Taróczy Balázs (1980) után ő a harmadik magyar, aki egyesben a legjobb 16 közé jutott Wimbledonban.

A következő ellenfele "régi jó ismerőse", az ötödik helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov lesz, akivel idén eddig négyszer csapott össze, s minden alkalommal alulmaradt.

Eredmények (a viadal honlapja alapján):

3. forduló (a 16 közé jutásért):

férfiak:



Fucsovics Márton-Diego Schwartzman (argentin, 9.) 6:3, 6:3, 6:7 (6-8), 6:4

korábban:

Rubljov (orosz, 5.)-Fognini (olasz, 26.) 6:3, 5:7, 6:4, 6:2

Hacsanov (orosz, 25.)-Tiafoe (amerikai) 6:3, 6:4, 6:4

