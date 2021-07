Johnson és Merkel ütközött: a Wembley-nézőszámban nem értettek egyet

2021. július 2. 19:32

Rendszeres kormányközi konzultációkról állapodott meg pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár. Merkel ígéretet tett arra is, hogy azok, akik a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát megkapták, "belátható időn belül" ismét beutazhatnak Németországba Nagy-Britanniából.

Johnson a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, a délkelet-angliai Chequersben fogadta Merkelt.



A tisztségéről ősszel leköszönő német kancellár huszonkettedik alkalommal látogatott Nagy-Britanniába azóta, hogy 2005-ben Németország kancellárja lett; egyben ez volt az utolsó hivatalos nagy-britanniai útja kormányfőként.



Johnsonnal tartott péntek délutáni közös sajtótájékoztatóján Merkel elmondta: látogatása jó alkalmat teremtett arra, hogy Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése (Brexit) után a két ország új fejezetet nyisson kapcsolataiban, és sikerült megtalálni ennek praktikus módját a két kormány rendszeres közvetlen konzultációjáról született megállapodással.



A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint 2022-től a brit és a német kormány éves rendszerességgel együttes üléseket tart.



Nagy-Britanniának ez az első ilyen megállapodása egy külföldi országgal.



Angela Merkel a Chequersben tartott pénteki sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva kilátásba helyezte, hogy hamarosan karanténkötezelettség nélkül beutazhatnak Nagy-Britanniából Németországba azok, akik a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát megkapták.



A német kancellár kijelentette: hazájában is nagyon gyorsan terjed a koronavírus Nagy-Britanniában már dominánssá vált, fokozottan fertőzőképes delta variánsa.



A német kormány ugyanakkor folyamatos felülvizsgálat alatt tartja az általa bevezetett utazási korlátozásokat. Nagy-Britannia a német osztályozási módszertan alapján magas előfordulási gyakoriságú térségnek számít, de a német kormány álláspontja az, hogy akik Nagy-Britanniában megkapták mindkét oltási dózist, "a belátható jövőben" felkereshetik Németországot, anélkül, hogy karanténba kellene vonulniuk - mondta Merkel.



Május 23. óta Nagy-Britanniából csak német állampolgárok, illetve Németországban élő külföldiek utazhatnak be Németországba, és nekik is 14 napot karanténban kell tölteniük.



A sajtótájékoztatón érezhető nézeteltérés alakult ki Merkel és Johnson között a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseire beengedett nézők számának kérdésében.



A brit miniszterelnök kijelentette: nem kívánja szűkíteni a londoni Wembley stadionban rendezendő mérkőzések - az elődöntők és a döntő - nézőszámára megszabott több mint 60 ezer fős felső határt.



Boris Johnson úgy fogalmazott: a brit kormány mindig a tudományos útmutatást követi, de jelen pillanatban nagyon egyértelműen az a hivatalos londoni álláspont, hogy bizonyos rendezvényeket nagy elővigyázatossággal, ellenőrzött körülmények között, a látogatók mindegyikének előzetes koronavírus-szűrésével meg lehet tartani.



Johnson hozzátette: Nagy-Britannia az oltási kampánnyal komoly immunitási védőfalat épített ki a koronavírussal szemben.



Angela Merkel ugyanakkor a chequersi sajtótájékoztatón erőteljes aggályainak adott hangot a Wembley stadionba beengedett nézők száma miatt, és közölte, hogy ezt a brit kormányfővel tartott megbeszélésén is felvetette.



A német kancellár hangsúlyozta, hogy a müncheni stadionban rendezett mérkőzéseken kevesebb néző lehet jelen.



"A brit kormány természetesen saját hatáskörében dönt, de engem nagyon aggaszt az a kérdés, hogy nem túl sok-e ez egy kicsit" - fogalmazott Merkel a Wembleyben engedélyezett nézőszámra utalva.



A brit miniszterelnök a német kormányfő tiszteletére új tudományos érdemérem alapítását jelentette be Merkel pénteki búcsúlátogatása alkalmából.



A 10 ezer font (több mint négymillió forint) pénzdíjjal járó kitüntetést évente ítélik oda Nagy-Britanniában vagy Németországban dolgozó női tudósoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az asztrofizika területén.



A díjat Caroline Herschelről, a Németországban született brit asztrofizikusról, a tudományág egyik úttörőjéről nevezték el.



Caroline Herschel Hannoverből vándorolt ki Nagy-Britanniába 1772-ben, és ő volt az első nő, akit a brit kormány tudományos tevékenységért rendszeres fizetésben részesített.



Angela Merkelt pénteken fogadta II. Erzsébet királynő is a windsori kastélyban, és a német kancellár felszólalt a brit kormány virtuális ülésén is. Legutóbb 1997-ben, Bill Clinton amerikai elnök személyében vehetett részt külföldi vezető brit kabinetülésen.

MTI