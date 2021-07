Lezsák Sándor a kiskunfélegyházi MEZGÉ fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett

2021. július 2. 19:38

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba látogatott június 29-én, ahol találkozott az iskola fenntartójának képviselőivel. A Déli Agrárszakképzési Centrum képviseletében Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató és Bálint Zoltán kancellár ismertették a Centrum működését, a fenntartott iskolák, és benne a kiskunfélegyházi szakképző iskola helyzetét.

Lezsák Sándor

Rózsa Pál igazgató felvázolta a MEZGÉ iskolaépülete, illetve az iskolához kapcsolódó tangazdaság fejlesztési koncepcióját, amelyet már személyesen bemutathattak Nagy István agrárminiszternek is.



Lezsák Sándor a megbeszélés során hangsúlyozta, hogy a 21. század fiatalsága számára 21. századi technikai ellátottságot és gépparkot kell biztosítani ahhoz, hogy a jövőben is vonzó legyen a mezőgazdasági életpálya. Ennek megvalósulása érdekében továbbra is támogatja a kiskunfélegyházi MEZGÉ fejlesztési koncepcióját, 21. századi megújulását.



Az egyeztetésen jelen volt Lenkei Róbert választókerületi kabinetfőnök, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselője is.



