Katolikus ifjúsági tábor a Székelyföldön a magyar kormány támogatásával

2021. július 2. 20:44

Katolikus ifjúsági tábor létesül a Hargita megyei Szelterszfürdőn, a tábornak otthont adó létesítményt pénteken az építkezést meglátogató székelyföldi fiatalok, illetve Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára jelenlétében áldotta meg Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke.

Az egyházi elöljáró megállapította, hogy a - fogyatékkal élőket táboroztató Szent Gellért Alapítvány Rehabilitációs és Rekreációs Háza szomszédságában - megvalósuló beruházás a járvány ellenére az ütemterv szerint halad, a létesítményt várhatóan jövő nyáron véglegesen birtokba veheti a főegyházmegye ifjúsága. Kovács Gergely kifejezte reményét, hogy a pálos rend megalapítója, Boldog Özséb tiszteletére emelt épület nemsokára megtelik élettel, hitükben megerősödő, közösségükhöz ragaszkodó fiatalokkal.



Soltész Miklós köszöntőjében arra figyelmeztette az épülő ifjúsági tábor falai előtt összegyűlt fiatalokat: Nyugat-Európában a vallásszabadságot már úgy értelmezik, hogy "le kell mondani minden olyan értékről, ami a teremtett világ lényege". II. János Pál pápát idézve az államtitkár arra bíztatta a fiatalokat: legyenek az "ellentmondás jelei", vagyis bátran álljanak ki hitükért, értékeikért és azokért, akiket bántanak, akik nem tudnak szólni önmagukért.



"Én azt láttam, azt tapasztaltam, hogy ahol ilyen közösséget építenek, ott a nemzet is megmarad, a közösség is megmarad, ezért segít a kormány" - mondta a magyar közmédiának Soltész Miklós.



A közösségi termet, kápolnát és 50 személynek szálláshelyet biztosító főépületet tavasszal kezdték építeni. A járvány miatt elmaradt ünnepélyes alapkőletétel helyett most túrázó diákok részvételével mutatták be a létesítményt. A pénteki ünnepségre csíkszeredai és székelyudvarhelyi fiatalok érkeztek, akik útjuk egy részét - Kalibás-kőtől, illetve Lövétéről - gyalog tették meg.



A táborban a főegyházmegye ifjúsági szervezete fogja rendezvényeit, képzéseit, táborait tartani, valamint a főegyházmegye rétegpasztorációs csoportjai, plébániai és lelkiségi közösségei is Szelterszfürdő természetközeli környezetébe vonulhatnak majd vissza feltöltődésre.



A magyar kormány első ütemben 150 millió forinttal támogatta az építkezést, a katolikus ifjúsági tábor befejezésére pedig további 305 millió forintot irányzott elő.



MTI