Marokkóban tiltják, Belgiumban engedélyezik a burkinit

2021. július 3. 10:30

Sapkaviselésre kötelezett férfiak, a strandon külön idősáv a gyermekes anyáknak – nem, ez nem Szaúd-Arábia vagy Irán. Az uniós eszmény szülőföldjén, Brüsszelben vagyunk. Kezdődik a nyár, jöhet a burkini.

Arab nyelvű szórólap tájékoztatja a Brüsszel régiójában fekvő Anderlecht új fürdőhelyének látogatóit: lehetséges a burkini használta. Miközben Franciaországban évről évre vita tárgya ez a viselet (ezt a fürdőruhát ugyanis kifejezetten a hithű muzulmán női viselet előírásainak megfelelően tervezték: teljesen elfedi a testet, még a hajat is), a belga fővárosban ez a kérdés föl sem vetődik – írja a Valeurs Actuelles.

Marokkóban tiltják, Belgiumban engedélyezik – jegyzi meg kommentjében a cikk egyik olvasója. Valóban, Marokkóban korábban az is előfordult, hogy nem engedték be a strandra azt, aki burkiniben akart bemenni.

Most Anderlechtben bevezettek egy olyan idősávot, amikor a strandot csak nők és azok tizenkét évesnél fiatalabb gyermekei látogathatják. Ebben az időszakban a strandnak is csak a női személyzete lehet a fürdő területén.

Szókimondóan ábrázolja a kialakult helyzetet az alábbi Twitter-bejegyzés, mely szerint a burkinit engedélyezték, a férfi fürdőgatyát betiltották:

A flamand és a brüsszeli kormány közös támogatásával, a Flow projekt keretében létrejött strandfejlesztésről az RTF, a belga közszolgálati adó honlapjának nyilatkozva Paul Steinbrück a projekt részéről buzgón cáfolta, hogy vallási okokból tartanának az egyébként nyitott strandon zárt órákat. Azt próbálta bizonygatni, hogy a nők „komfortosabbnak érzik, ha csak egymás között lehetnek”.

„Ajánlott” sapkaviselés, imaóra a hivatalban

Az olvasói hozzászólásokból más derül ki. „Tournai városában, a francia–belga határtól 9 kilométerre fekvő vallon városban higiéniai okokból tilos férfi úszónadrágot viselni, és erősen ajánlott sapkát viselni, mindezt persze egészségügyi okokból” – írja ironikusan az egyik hozzászóló. Az egyelőre csak a jelentős muszlim közösségek által lakott Nyugat-Európában megtapasztalt és közismert, a hagyományos európai közegben élők számára értelmezhetetlen, a férfiak fürdőnadrág-viselésére vonatkozó tilalom lényege, hogy iszlámista államokban férfiak nem mutatkozhatnak rövidnadrágban közterületen.

Egy másik olvasó felhívja a figyelmet: Franciaországban más fronton is „előkészítik a következő offenzívát”: a köztisztviselőknek engedélyezik az iszlámista lepel használatát, s ide sorolható a munkaadók azon kötelezettsége is, hogy a munkahelyi – nem keresztény – imák számára helyet biztosítsanak az állami és a magánszektorban is.

A vállalati vezetők, menedzserek számára pedig már működik olyan képzés, amely megtanítja nekik, hogyan kezeljenek egy „kulturálisan sokszínű” csapatot.

hirado.hu