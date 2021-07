Egyetemisták tiltakoztak az ELTE bölcsészeinek érzékenyítő kampánya ellen

2021. július 3. 12:36

A LMBTQ-lobbi és a genderpropaganda immár nemcsak Nyugaton, de nálunk is leuralta a felsőoktatást, azonban vannak még józan hallgatók, akik szembe mernek szállni a fősodorral – írja a PestiSrácok.hu.

Az Egyetemi Ellenállás egy, a Hatvannégy Vármegye által életre hívott diákszervezet, amely védelmet kíván adni a liberális terrorral szemben, és különféle akciókkal leplezik le a felsőoktatásban jelenlévő botrányos állapotokat, megszervezik a diákság normális, jobboldali, hagyományokat ápoló részét, a magyarországi egyetemeken és főiskolákon egyre agresszívebb a liberális diktatúrával szemben.

Ennek keretében akcióztak a héten több egyetemi városban is. A baloldali lobbi által egy ideje leuralt ELTE BTK nemrégiben érzékenyítő képsorozattal jelentkezett közösségi oldalán, ahol többek között arra is felhívják a figyelmet, milyen névelővel kell megszólítani a különféle genderekhez tartozó egyéneket (mindezt persze angolul, hiszen a magyarban, lévén nemsemleges nyelv, ez teljesen nonszensz) – olvasható a PestiSrácok.hu-n.

A posztot ugyan törölték a Citizen Go telefonos kampánya után, azonban a lobbi továbbra is tevékenykedik az egyetemen. Az Egyetemi Ellenállás azonban a visszakozás ellenére is úgy gondolta, hogy szükséges az emberek figyelmét felhívni az egyetem falain belül terjedő káros tendenciákra.

Fotó: PestiSrácok.hu

A diákszövetség budapesti tagszervezete az ominózus kar épülete előtt, a szombathelyiek pedig az ELTE Savaria campusán hajtották végre figyelemfelhívó akciójukat, melyben az épületek előtti járdára a következő feliratot festették fel: „Stop LMBTQ-propaganda Egyetemi Ellenállás.”

Vas megye székhelyén a felfestést a pénteken sebtében el is távolították, annak ellenére, hogy korábban a helyi városvezetést az nem zavarta, hogy hónapokon keresztül aszfaltra fújt momentumos logók csúfították Nyugat királynőjét.

„Nem hagyhatjuk, hogy az egyetemeinken végleg átvegye a szivárványos mocsok az uralmat. Gátat kell szabnunk, ugyanis számos hallgatótársunkat tévesztik meg, verik át mézes-mázas szavaikkal a létrontás képviselői. Harcoljunk a normalitásért!” – írta közleményében az Egyetemi Ellenállás.

MNO - pestisracok.hu