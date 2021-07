Thürmer Gyula: Orbán Viktor bölcsebb az összes nyugat-európai politikusnál

2021. július 4. 19:10

A liberalizmus céljai ugyanazok, mint a fasizmusé: totálisan fel akarja számolni ellenfeleit, ennek érdekében félrevezeti és manipulálja az embereket. Olyannak mutatja be a világot előttük, amilyen sohasem volt. Előtérbe kerültek a különös genderideológiák és térdeplős mozgalmak – nyilatkozta a Vasárnap.hu-nak Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, aki arra is kitért: egyes pártok jelentős politikai tőkét tudnak kovácsolni ezekből a mozgalmakból.

Thürmer Gyula szerint a kapitalizmus válságban van. A Munkáspárt elnöke a Vasárnap.hu portálnak úgy fogalmazott: sokan nem látják be, hogy még most is a 2008-as válság sebeit nyögjük. A pártelnök arról is beszélt, hogy Magyarország és Lengyelország nemzeti keretek között kívánja megoldani a gondjaikat, de láthatóan ezt nem nagyon hagyják a két országnak.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke Fotó: Teknős Miklós

– Amerikában és Nyugat-Európában sokan úgy gondolják, hogy a pénz és a tőke érdekei előtt minden akadályt meg kell szüntetni. Legyen az a család, a vallás, a nemzeti szokások, a nemzeti kormány, ezek mind a pénzbirodalom útjában állnak – szögezte le Thürmer, aki a középosztály helyzetéről azt mondta: az ő érdekeiket nem képviselik a politikusaik, ezért stagnál vagy süllyed a középosztály. A Munkáspárt politikusa Amerikát hozta fel példaként, szerinte ott nem a mai szegényekkel és a rászorulókkal foglalkoznak, hanem azokkal, akiknek az ük-ük-üknagyapja rabszolga volt. Nem veszik észre azt sem, hogy sokan még ma is ugyanannak a rendszernek a szolgái. A politikus az elmúlt évek genderideológiáját is szóba hozta, szerinte ezt a liberális média fölkarolta és támogatja.

– Egyes pártok jelentős politikai tőkét tudnak kovácsolni ezekből a mozgalmakból, ettől azonban nem fognak megoldódni az alapproblémák, amelyeket a kapitalizmus mint rendszer hozott létre – mondta el véleményét Thürmer, aki a miniszterelnökről elismerően fogalmazott, szerinte Orbán Viktor bölcsebb, mint az összes nyugat-európai politikus együttvéve.

Thürmer Gyula a migráció kérdésére és Európa lehetséges összeomlására úgy reagált: bármilyen változás is történjen a jövőben, az Magyarországot is nyomban utoléri. A pártelnök szerint a liberalizmus céljai ugyanazok: totálisan fel akarja számolni az ellenfeleit, ennek érdekében félrevezeti és manipulálja az embereket. Olyannak mutatja be a világot előttük, amilyen sohasem volt. Előtérbe kerültek a különös genderideológiák és térdeplős mozgalmak.

MNO - vasarnap.hu