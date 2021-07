Még keresik a bécsi kislányt meggyilkoló banda negyedik tagját

2021. július 4. 22:59

Még mindig keresik azt az afgán bevándorlót, aki múlt héten társaival együtt megerőszakolt majd megölt egy 13 éves lányt Bécsben. Három társa vizsgálati fogságban van, őket már ki is hallgatták: egyikük sem tanúsított megbánást. Az elkövetők mindegyikét ismerték a hatóságok: volt akit már ki is kellett volna toloncolni az országból. Az elmúlt években több hasonló eset is történt Európa-szerte – hangzott el az M1 Híradójában.

Újabb és újabb gyertyát helyeznek el annak a fának a tövénél, ahol egy héttel ezelőtt, szombaton megtalálták a 13 éves Leoni holttestét. A gyanú szerint a kislányt négy afgán bevándorló a lakására csalta, bedrogozta, megerőszakolta, megfojtotta, majd testét az utcára dobta.

A brutális gyilkosság sokkolta Ausztriát és a nemzetközi közvéleményt is.

A Bild német lap például korábban azt írta, hogy információik szerint, az eset olyannyira nem rázta meg a gyanúsítottakat , hogy egyikük az ismerősének is dicsekedett a történtekkel. Így buktak le végül a hatóságok előtt. A legfiatalabb feltételezett elkövető pedig teljes nyugalomban pizzát evett a rendőrségi rajtaütés előtt. Még a kihallgatáskor sem mutatták a megbánás vagy az együttérzés legkisebb jelét sem.

„Annyit lehet tudni ezekről a tettesekről, hogy a 16 éves kivételével, aki három hónappal ezelőtt érkezett az országba, a többiek mind a 2015-ös migrációs hullámmal érkeztek Ausztriába és már mindegyiküknek bűnlajstroma van, tehát a hatóságok előtt ismert bűnözők, elitélték őket, kiszabadultak, mégsem lehetett őket kitoloncolni” – számolt be a közmédia tudósítója.

Vasárnap vizsgálati fogságba került a harmadik gyanúsított is, ez azt jelenti hogy korábban elfogott társaival együtt nem védekezhet szabadlábon. A negyedik afgán férfit még mindig keresik, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok. Nem ez volt az első olyan brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság, amit migrások követtek el fiatal nők és lányok ellen Európában.

Brutális gyilkosság Finnországban

Megerőszakolta, benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta volt barátnőjét egy afgán migráns még 2015 januárjában. A finn média információi szerint azért, mert a férfi nem tudott megbirkózni azzal a gondolattal, hogy barátnője szakított vele.

2016 októberében szintén egy afgán bevándorló megerőszakolt, majd megölt egy 19 éves német lányt. Az áldozat az egyik menekültügyi központban segédkezett.

Ebben a bécsújhelyi temetőben nyugszik az a lány, akit korábbi barátja - egy szír bevándorló - gyilkolt meg 2019-ben. Idén januárban pedig azért kellett meghalnia egy 20 éves lánynak Németországban, mert nem viszonozta egy líbiai migráns közeledését.

Sok a bűnelkövető a bevándorlók között

A külföldi bevándorlók közül az afgánok hatszor annyi bűncselekményt követnek el mint mások – erről Kis-Bendek József az M1-en.

A nemzetbiztonsági szakértő elmondta, hogy ezek az emberek háborús körülmények között születtek és nőttek fel. Neveltetésük alapján a nőket semmibe veszik, gyakorlatilag eszköznek, tárgynak tekintik őket.

A mostani gyilkossággal gyanúsított afgán migránsokat egyébként korábban drogbirtoklásért és terjesztésért, garázdaságért, testi sértésért, egyiküket pedig szexuális bűncselekményekért is elítélték.

Ráadásul az egyik férfinak már rég el kellett volna hagynia az országot, de a kitoloncolást a hatóságok nem tudták végrehajtani.

