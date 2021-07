Hétvégi adatok: 65 új fertőzött

2021. július 5. 09:41

A hétvégi adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a járvány továbbra is szorul vissza az országban, a hétvégén összesen 65 új esetet regisztráltak. Az alábbi grafikonon látható, hogy az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga is kifejezetten alacsony szintre süllyedt.

A naponta elhunyt koronavírusos betegek száma is csökken. A hétvégén 4-en veszítették életüket a vírus szövődményei miatt, és ezzel a vírus felbukkanása óta elhunytak száma megközelíti a 30 ezret, egészen pontosan 29 996-an vesztették életüket eddig itthon a vírus miatt.

A kórházban ápoltak száma a pénteken jelentett 98 főről 82-re csökkent, és a lélegeztetettek száma is csökkenést mutat: amíg pénteken 22 fő szorult gépi lélegeztetésre, addig a friss adatok alapján már csak 18-an.

A beoltottak száma 5 506 665 fő, közülük 5 058 824 fő már a második oltását is megkapta, tehát meghaladta az 5 millió főt a második oltáson átesettek száma is itthon. A hétvége alatt összesen 10 777-en kapták meg az első oltásukat, 85 614-en pedig a másodikat. Ezzel a legalább egy oltással rendelkezők aránya teljes lakosságon belül 56,36%-ra, a második oltást is megkapók aránya pedig 51,78%-ra nőtt.

MTI