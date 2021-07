Elhunyt Vlagyimir Menysov

2021. július 5. 14:57

Koronavírus-fertőzés következtében 81 évesen elhunyt hétfőn Vlagyimir Menysov orosz színész, rendező, forgatókönyvíró és producer, a Moszkva nem hisz a könnyeknek (1980) című Oscar-díjas szovjet film rendezője. A világhírű rendező halálát a Moszkvai Állami Filmművészeti Egyetemen (VGIK) dolgozó kollégái jelentették be, de azt később közleményben megerősítette a Moszfilm moszkvai filmstúdió is.

Vlagyimir Hotinyenko filmrendező elmonda, hogy tudtak a betegségéről, de Menysov enyhe tünetekben szenvedett, ezért "szörnyű halála" váratlanul érte őket. Menysov halála óriási veszteséget jelent az orosz filmnek és kultúrának - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester. A Kreml szóvivője szerint mély együttérzését fejezte ki a rendező halála miatt Vlagyimir Putyin elnök is. Vlagyimir Menysov 1939. szeptember 17-én született Bakuban.

A Moszkvai Művész Színházban (MHAT) végzett színész szakon, később rendezést is tanult a VGIK-en. A világhírt a Moszkva nem hisz a könnyeknek című, az 1950-es évek nagyvárosi életéről szóló, a maga idején szokatlanul igazmondó film hozta el neki, amely az amerikai filmakadémia díját a legjobb idegennyelvű film kategóriájában 1981-ben elnyerve egyike lett a három Oscar-díjas szovjet filmnek. Menysov annak idején csak a hírekből értesült a rangos elismerésről, és a külföldi utazásokra vonatkozó szigorú szovjet korlátozások miatt a díjat sem vehette át személyesen Los Angelesben, helyette a szovjet nagykövetség kulturális attaséjának adták át az Oscar-szobrocskát.

"A film a szovjet életmodell névjegykártyájaként járta be a világot, miközben szerzőjét nem tartották bizalomra érdemesnek" - mondta később keserűen a rendező. A Szovjetunióban imádták a nézők Szerelem és galambok című 1984-es romantikus komédiáját is, amely napjainkban is az egyik leggyakrabban játszott filmje az orosz tévében. Menysov mintegy 100 filmben szerepelt, tucatnyit rendezett. Az utóbbi években a világ legrégebbi filmiskoláján, a moszkvai VGIK-en tanított rendezést.

MTI