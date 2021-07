Kiadják a Szuezi-csatornát napokig blokkoló teherhajót

2021. július 5. 15:55

Egyiptom kiadja a Szuezi-csatornát márciusban hat napig elzáró konténerszállító hajót, miután kompenzációs megállapodásban állapodott meg a teherhajó tulajdonosaival és az érintett biztosítókkal. A két fél azt mondta, hogy az Ever Given konténerszállító hajó szerdán elhagyhatja a Nagy Keserű-tavat, a csatorna középpontját, ahol feltartóztatták.

Az üzlet feltételeit nem hozták nyilvánosságra, de Egyiptom 550 millió dollárt – mintegy 163 milliárd forintot – követelt kárpótlásként – közölte a BBC News brit lap. A 400 méter hosszú Ever Given azután ékelődött be a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő Szuezi-csatornán, hogy nagy szél hatására zátonyra futott. Hat nappal később szabadították ki vontatóhajók és kotróhajók közreműködésével.

A mentési műveletet során egy ember meghalt.

hirado.hu