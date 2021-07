A járványügyi hadszíntéren is sikerrel helytállt a Magyar Honvédség

2021. július 5. 16:30

Sok olyan feladatban kellett részt vennie a honvédségnek, melyben korábban nem volt szerepe, de joggal lehetünk büszkék a magyar katonákra, mert ezen a hadszíntéren is helytálltak – mondta Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka az M1 Ma reggel című műsorában.

Ruszin-Szendi Romulusz ismertette: az alapfeladatok ellátása mellett a déli határon is régen ott vannak a katonák, de a járványhelyzet során a többi határszakaszon is teljesítettek szolgálatot, járőröztek és az oltási kampányban is aktív szerepet vállaltak. Naponta közel négyezer katona vett részt a járványkezelésben, június 23-án kezdődött meg a fokozatos kivonásuk ebből a szektorból.

A járőrözések még zajlanak, továbbá az oltópontokon is vannak még katonák, akik készen állnak, ha szükség lesz még rájuk. Lassan visszatérnek a rendes kerékvágásba, a külföldi missziók nem álltak meg és a nemzetközi gyakorlatok is várnak rájuk. Az utánpótlás kiképzése fontos, igyekeznek bemutatni, hogy mennyire szerteágazó a honvédképzés és ennek segítségével az élet bármely területén helytállhatnak – emelte ki a Magyar Honvédség parancsnoka.

M1