Úton a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökei

2021. július 6. 11:50

A NEK hírnökei az elmúlt napokban is több ezer kilométernyi utat tettek meg, hogy személyesen mondják el minél több embernek, hogy 83 évet kellett várnunk arra, hogy ismét összegyűlhessünk Budapesten hitünk közös megünneplésére az Eucharisztia jegyében.

A NEK hírnökei, munkatársai ismét útra keltek. Két hónappal az Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséje előtt viszik a rendezvénysorozat hírét szerte az országban és a Kárpát-medencében.

Szegeden több száz érdeklődő várta a hírnököket: Csókay Andrást, Dolhai Attilát és Szikora Róbertet. A siker akkora volt, hogy Kopasz István atya, akit koronavírus miatt lélegeztetőgépen kezeltek, és az orvosok mindössze 10 százalék esélyt adtak a felgyógyulására, meghívta őket július 14-én az üllési plébániájára.

A felvidéki Bacsfán Vérkönnyező Boldogasszony búcsúünnepe volt, a hívek nagy örömére pedig a NEK szimbóluma, a missziós kereszt is jelen volt.



Szent László király ünnepéről is méltó módon megemlékezett a kongresszus stábja. Mátraverebély-Szentkúton Mohos Gábor püspök celebrált szentmisét, ahová lovas zarándokok is érkeztek. A lovagkirály legendája szerint 1091–92-ben Szent László király a kunok elől menekült, és egy szakadékhoz ért. Reménytelennek látszó helyzetében lovával ugratott egyet és a ló patája nyomán ekkor forrás fakadt, melyről óhatatlanul is a NEK jelmondata jut eszünkbe: „Minden forrásom belőled fakad!”



Boldog Apor Vilmost Győr vértanú püspökeként ismeri a széles közvélemény, ám ő előtte huszonhárom évig Gyulán volt plébános, püspökké is a viharsarki városban szentelték. A hívek itt is nagy számban, két busszal készülődnek a kongresszusi részvételre. A NEK munkatársai innen Békéscsabára is ellátogattak.



Az esztergomi Szent Adalbert Központban Így látják ők címmel beszélgetést rendeztek, ahol ugyancsak nagy tömeg várta a szeptemberi világesemény hírnökeit: Kubik Annát, Dolhai Attilát és Pindroch Csabát.



A NEK híre eljutott a hétvégén a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozóra, Óbudavárra, Kecskemétre és Miskolcra is. Máriagyűdön Fodor Réka önkéntes hírnök buzdította a fiatalokat és a zarándokokat a missziós kereszt jelenlétében. Különleges hangulata volt a missziós kereszt óbudavári látogatásának, ahol Udvardy György veszprémi érsek celebrált szentmisét, Itt állandó szobrot is kapott a missziós kereszt, melynek alkotója, Ozsvári Csaba épp a Balaton-felvidéki településen adta vissza lelkét Teremtőjének.



A kecskeméti arborétumban álló Mária-kápolnája előtti réten is tájékoztatást kaptak a Keresztény Értelmiségiek Szövetség tagjai az eucharisztikus kongresszus programjairól.



Miskolcon a NEK kísérőprogramjaként eucharisztikus szavalóversenyt szerveztek. A rendezvényen tiszteletét tette Fábry Kornél, a NEK főtitkára, a zsűriben pedig a kongresszus hírnökei közül többen is helyet foglaltak.

„Örömmel halljuk és tapasztaljuk, hogy sokan készülődnek a kongresszusra” – mondta Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke, értékelve az országjárás eddigi tapasztalatait. Úgy látja, az emberek megmozdultak, és egyre aktívabbak két hónappal a nagy rendezvény kezdete előtt.

Az országjárás folytatódik. A NEK munkatársai a tervek szerint ellátogatnak a felvidéki Peredre, illetve a székelyföldi Csíksomlyóra is, utóbbi esemény egy kerékpáros zarándoklat végével esik egybe.

iec2020.hu