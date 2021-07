Kétnapos hétvégi programsorozatot tartanak az Aeroparkban

2021. július 6. 13:54

Különleges hangártúrával, reptérlátogatással, járműbemutatóval várják a látogatókat pénteken és szombaton az Aeroparkban A repülőtér éjszakája elnevezésű rendezvényen, amelyen életre kelnek a történelmi repülőgépek pilótafülkéi, valamint találkozni lehet pilótákkal, légiutaskísérőkkel és műszaki szakemberekkel is.

A programok július 9-én délutántól másnap hajnalig, valamint július 10-én reggeltől estig tartanak - közölték a szervezők az MTI-vel.



Péntek délutántól folyamatosan indulnak az esti, éjszakai reptérlátogatások, amelyeken bemutatják a légikikötő éjszakai életét. A látogatók nemcsak a kivilágított pályákat, gurulóutakat csodálhatják meg, hanem megnézhetik, hogyan történik a járatok kiszolgálása, hogyan készítik fel az indulásra a nagy teherszállító gépeket, mi történik a járatok 30-40 perces fordulóideje alatt.



A programok között első alkalommal szerveznek különleges hangártúrákat együttműködésben az Aeroplex of Central Europe vállalattal, ahol a látogatók testközelből nézhetik meg, hogyan zajlik egy repülőgép nagyjavítása, milyen érdekességeket rejt a karbantartóbázis, és az is kiderül, milyen gyakran esnek át ápoláson az utasszállító repülőgépek.



Az Aeropark repülőmúzeumban kiállított történelmi repülőgépek pilótafülkéiben ismét felgyúlnak a fények, megszólalnak a fedélzeti rádiók. Az ikonikus típusokon olyan pilóták várják az érdeklődőket, akik annak idején az Il-18-ason, vagy a Tu-154-esen kezdték pályafutásukat.



Pénteken este Pilóta Talkshow is várja a repülésrajongókat a ferihegyi repülőmúzeumban: a meghívott vendégek között olyan kapitányok, elsőtisztek mesélnek majd hivatásukról, akik a világ legmodernebb és legnagyobb repülőgépeit vezetik. A meghívottak között szerepelnek a Malév egykori pilótái is.



A Tu-154-es fedélzetén egymást követik a foglalkozások, amelyeken a látogatók megismerkedhetnek a légiutas-kísérők hétköznapjaival. Kiderül, milyen "láthatatlan" feladataik vannak egy repülőúton, hogyan gondoskodnak 180 utas biztonságáról 10 ezer méteres magasságban.

A repülőtér éjszakáján felvonulnak a legmodernebb és az oldtimer repülőtéri járművek is. Pénteken este 8.00 és 10.00 óra között bemutatkozik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szolgáló, közel 40 tonnás, 12 ezer liter víz szállítására képes Rosenbauer Panther tűzoltóautó. Megmutatják azt is, milyen hatalmas gépekkel gondoskodik a Budapest Airport a téli időszakban a futópályák és a forgalmi előterek takarításáról, milyen különleges autó végzi a fékhatásmérést a pályákon.

A reptéri oldtimer kocsik minden órában elindulnak. A vendégek megismerkedhetnek azzal a 40 éves tűzoltóautóval, Simbával, amely a 80-as években a nyugati technikát képviselte Ferihegyen. De kipróbálható lesz az a repülőgépvontató, amely 60-80 tonnás repülőgépeket tol hátra a forgalmi előtéren. Az oldtimerek rajongói pedig élménykört tehetnek az előteres Zsigulival, a rendőr Ladával, a Wartburggal vagy a Volvo 245 Transferrel, amelyek évtizedekkel ezelőtt szintén Ferihegyen szolgáltak.

Mindkét nap folyamatosan indulnak tematikus séták a repülőmúzeumban, ahol az érdeklődők megismerhetik azt a korszakot, amikor még belföldi járatok kötötték össze az ország nagyvárosait, és megtudhatják, milyen volt a hőskorban pilótaként dolgozni a repülőgépek fedélzetén.

Pénteken fellép az Aeroparkban az énekes légiutas-kísérő Józsa Tamara is.

Az interaktív programok között a látogatók azt is kipróbálhatják a repülőmúzeum Airbus A320Neo szimulátorán, hogy milyen vezetni a világ legmodernebb repülőgépét.

A repülőtér éjszakája a Budapest Airport és az Aeropark együttműködésében valósul meg. Aki a péntek esti programra vásárol belépőt, a pénztárban kapott karszalaggal a szombati, Aeroparkban zajló eseményeket is látogathatja - olvasható a közleményben.

