Cannes - Megkezdődött a 74. Cannes-i filmfesztivál

2021. július 6. 21:28

A francia Leos Carax angol nyelvű, Annette című zenés filmjének díszbemutatójával, az Oscar-díjas Marion Cotillard-ral és Adam Driverrel a főszerepben megkezdődött kedd este a 74. cannes-i filmfesztivál.

Almodóvar a fesztiválszínpadon – afp

A szemlét négy világhírű filmes együtt nyitotta meg: Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező, akinek Élősködők című vígjátéka nyerte el a fődíjat az előző, a koronavírus-járvány előtt, 2019-ben megtartott 72. cannes-i fesztiválon; Jodie Foster amerikai színésznő, akit életművéért tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntetett ki a fesztivál; Pedro Almodóvar spanyol rendező, aki az elismerést átadta az 58 éves amerikai sztárnak; valamint a zsűri elnöke, Spike Lee amerikai rendező, színész, producer.



A hivatalos programban bemutatásra kerülő alkotásokból készült összeállítást megelőzően a megnyitó csaknem háromezres, kötelezően szájmaszkot viselő közönsége rövid részleteket is láthatott a zsűri elnökének alkotásaiból.



"A világot jelenleg gengszterek irányítják" - vélte Spike Lee a megnyitó előtti sajtótájékoztatón, megadva ezzel az idei seregszemle hangvételét, amelynek filmjei elsősorban kortárs társadalmi és identitási problémákkal foglalkoznak.



A cannes-i nemzetközi zsűrinek először van feketebőrű elnöke, mellette pedig elsősorban nők kaptak helyet: Mati Diope francia-szenegáli rendezőnő, akinek Atlanti-óceán című filmje 2019-ben elnyerte a fesztivál Nagydíját, osztrák kolléganője, Jessica Hausner, akinek első angolul forgatott filmje, a Little Joe főszerepéért Emily Beecham ugyanabban az évben megkapta a legjobb női alakításért járó díjat, Mélanie Laurent francia színésznő, rendezőnő, aki játszott Quentin Tarantino Becstelen Brigantyk című filmjében, Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő, producer, aki egyszerre dolgozik nagyszabású amerikai produkciókban és szerzői filmekben, valamint Mylene Farmer francia énekesnő, zeneszerző, akinek videoklipjei filmes igényességgel készülnek.



A férfi tagok között van Tahar Rahim francia színész, akit Jacques Audiard A próféta című filmjének főszereplőjeként ismert meg a nagyközönség, Kleber Mendonca Filho brazil rendező, valamint a 2019-es Arany Pálmát elnyerő dél-korai film, az Élősködők egyik főszerepét alakító Szong Gangho.



A sajtótájékoztatón a zsűri több tagja is elmondta, hogy több mint egy éve nem volt moziban, s ez lesz az első alkalom, hogy közönséggel együtt néz vetítőteremben filmeket.



A pandémia miatt tavaly elmaradt, idén pedig két hónappal elhalasztott filmfesztivál az első olyan nagy nemzetközi kulturális esemény, amelyet hagyományos módon, az alkotók és a szakmai közönség személyes részvételével rendeznek meg. A vetítőtermek 100 százalékos kihasználtság mellett működhetnek, de a fesztivál területére csak a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentum (oltási igazolás vagy a helyben ingyen elérhető, 48 óránál nem régebbi negatív teszt) felmutatásával lehet belépni, és a maszkviselés is kötelező.



A fesztivál tesztelőállomásán naponta csaknem 4 ezer szűrést végeznek, amely alól a sztárok sem kapnak felmentést, ha nincsen érvényes oltási igazolásuk.



A nyitófilmet rendező Leos Carax kilenc év után tér vissza a Croisette-re, előző filmje, a Holy Motors is a fesztiválon debütált. Az Annette-et a hivatalos válogatás versenyprogramjában mutatják be 23 másik alkotással, köztük Enyedi Ildikó A feleségem története című legújabb filmjével.



Az Annette az amerikai Sparks art-pop duó ötlete alapján készült rockopera, a film zenéjét is ők jegyzik. A Los Angelesben játszódó nagyszabású történet főszereplője egy szerelmespár, Henry, egy cinikus humorista és Ann, egy világhírű operaénekesnő, akiknek idillikus életét teljesen felborítja lányuk, Annette születése, aki tragikus sorsú anyja gyönyörű hangját örökli.



Leos Carax besorolhatatlan, költői és alapvetően pesszimista alkotása tele van allegóriákkal és sokszintű utalásokkal a bulvársajtótól kezdve az operán át a MeToo mozgalomig. A szenvedélyes film a hírnév kérdését boncolgatja, illetve azt mutatja be, hogy a dicsőség hajhászása hogyan teheti tönkre a magánéletet.



"Az elismerés igényének problematikájáról szól a film, arról, hogy milyen hatással van ránk az az erős vágy, hogy meghalljanak minket, hogy szeressenek, és mindez milyen irányban alakulhat, elsősorban egy művész esetében, akinek elengedhetetlen a mások figyelme ahhoz, hogy kiteljesedjen" - mondta a bemutató előtt a főszereplő Marion Cotillard a francia sajtónak.



A megszokott ritmus szerint naponta két játékfilmet láthat a fesztiválközönség. Szerdán Nadav Lapid izraeli rendező Ahed's knee (Ahed térde) és Francois Ozon francia rendező Tout s'est bien passé (Minden rendben volt) című alkotása lesz látható, Sophie Marceau-val a főszerepben.



A hivatalos programba négy magyar alkotás is meghívás kapott.



Enyedi Ildikó A feleségem története című legújabb játékfilmje az Arany Pálmáért versenyezhet, míg Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programjába válogatták be. Mindkét alkotást július 14-én mutatják be. Mundruczó Kornél Evolúció című filmjét a Cannes-i bemutató elnevezésű új programban július 11-én vetítik, itt a fesztiválra rendszeresen visszatérő, már elismert alkotók innovatív munkáinak adnak helyet. A restaurált filmklasszikusok, a Cannes Classics programba ezúttal Mészáros Márta Napló gyermekeimnek című filmje kapott meghívást, ezt július 12-én láthatja a fesztiválközönség.



MTI