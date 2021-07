Hazájukban rettegnek a németek – végzetes lehet Merkel migránspolitikája

2021. július 6. 23:31

Végezetes lehet Németország számára Angela Merkel bevándorláspolitikája – állítja az ország volt hírszerzője. Elemzők szerint a hibás döntések eredménye, hogy várhatóan 2040-re a nagyvárosokban valószínűleg a lakosság 70 százaléka migráns háttérrel fog rendelkezni.

A kitoloncolás felgyorsításának a témája többnyire akkor kerül szóba Németországban, amikor bűncselekmény, gyilkosság történik, és így van ez most is, hiszen a közelmúltban egy szomáliai migráns három nőt ölt meg az utcán, és többeket súlyosan megsebesített. Ez a férfi úgynevezett oltalmazotti státuszban volt, ami azt jelenti, hogy nem jogosult a menedékjogra, viszont ki sem lehet toloncolni az országból – számolt be róla Noll Katalin a közmédia berlini tudósítója.

Az elmúlt napokban több német politikus is megszólalt ezzel kapcsolatban, először a bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann, aki arra tette javaslatot, hogy ezt a bizonyos oltalmazotti státuszt kellene felülvizsgálni, és el kellene különíteni azokat a migránsokat, akik bűnözővé váltak. A CDU egyik politikusa, Axel Fischer is támogatná az úgynevezett kitoloncolási központok létrehozását – tette hozzá.

Sajátos módon a liberális pártok képviselői közül többen is felszólaltak, a szabad demokraták (FDP) például azt szorgalmaznák, hogy a menekültügyi eljárásokat nem csak Németország, hanem az egész Európai Unió határain kívül kellene lefolytatni, és csak azokat lenne szabad beengedni Németországba akik jogosultak a menekültstátuszra.

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője elmondta, a volt német hírszerző látta azt a tendenciát, hogy nő a bűncselekmények száma. Látta, hogy az integrációs, nyelvi kurzusok nem sikertörténetek, hisz alig vannak migránsok, akik erre jelentkeznek, ezért figyelmeztette a német kancellárt, hogy ebből nagy problémák lehetnek.

Átlagosan 1,2 millió ember érkezik minden évben Németországba, ezek között vannak új bevándorlók, akik menedéket kérnek, vannak akik legálisan érkeznek és vannak például családegyesítések. Minden évben körülbelül 300 ezer ember érkezik családegyesítés jogcímén a Közel-Keletről vagy az afrikai országokból.

Tavaly hivatalosan 200 ezer német hagyta ott Németországot, tehát ezek az emberek kijelentkeztek, és más országokba költöztek.

A szakértő szerint első sorban biztonsági okok miatt hagyják el az országot, az általában idősebb polgártárásik, akik már nyugdíjba mentek, de nem érzik magukat biztonságban.

Hozzátette: Németországban az emberek rezignáltak, nagyon sok probléma van a tömegközlekedésen, nagyon sok emberre támadnak migránsok. Egyszerűen csak szekálják őket, megverik őket minden ok nélkül, és hogy ezt a többiek elkerüljék, inkább föl sem néznek.

Georg Spöttle, aki korábban dolgozott a német szövetségi rendőrségnél, kiemelte, hogy a kitoloncolási rendszer régebben működött, majd ezt a liberális politika megszüntette.

