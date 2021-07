Életbe lépett a hőségriadó

2021. július 7. 00:08

Életbe lépett a hőségriadó; az országos tisztifőorvos szerda 0 órától péntek éjfélig rendelte el a hőség miatti legmagasabb, harmadfokú intézkedést.

Hőségriadót akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.



A tisztifőorvos az intézkedésről az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakmai ajánlását figyelembe véve döntött.



Az NNK és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.



Azt kérték, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon.



A hőség megterheli az egészséges szervezetet is, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők - hangsúlyozták.



Figyelmeztettek arra is, tűző napon parkoló autóban még néhány percre se hagyja ott senki a gyermekeket, a házi kedvenceket. Ha bárki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.



Kiemelték, hogy ilyenkor ajánlatos több órán át légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája megtalálható a katasztrófavédelem oldalán (https://www.katasztrofavedelem.hu/293/katasztrofatipusok-a-nyari-meteorologiai-veszelyekrol-hoseg).



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós hőség miatt országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki szerdára. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szerdán tovább erősödik a nappali felmelegedés, így a középhőmérséklet az ország nagyobb részén 25, 26 fok, a Dunántúlon és az Alföld nyugati felén több helyen 26, 27 fok felett alakul.



A hőség miatt Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Ezeken a területeken 27 Celsius-fok feletti napi középhőmérséklet várható. Az ország többi megyéjére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.



Az előrejelzés szerint szerdán hajnalban 14-21 fok várható, délután 32-38 fokig emelkedhet a hőmérséklet.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy szerdán már az egész országban extrém lehet az UV-B sugárzás, ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.



MTI