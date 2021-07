Mátyás-kori állapotába állították vissza a visegrádi királyi palota kertjét

2021. július 7. 13:30

A visegrádi királyi palotát felfedezve a régmúlt időket élhette át a Nyár 21 műsorvezetője, Fodor Imre. A palotában ugyanis középkori használati tárgyakat őriznek, de egy korabeli kútnak hála, sikerült a kertet is olyan növényekkel beültetni, amelyekhez hasonlót akár Mátyás király is csodálhatott.

A Visegrádon található királyi palota az 1544-es török hódításig a magyar királyok vidéki rezidenciája volt. Fodor Imre és a Nyár 21 kamerája bejárta az impozáns épületet, amelynek díszudvarán áll az a gyönyörű reneszánszkori Herkules-kút, amelyet biztosan mindenki látott már. Ha nem is élőben, akkor az ezer forintos bankón.

Buzás Gergely, a Mátyás Király Múzeum igazgatója elmondta, hogy az udvaron lévő kút az eredeti helyén álló rekonstruált változat, de őriznek darabokat az eredetiből is, ezeket a palota egyik kiállítótermében lehet megtekinteni. További megmaradt középkori használati tárgyakat is láthatnak a látogatók, de beléphetnek olyan termekbe is, amelyeket Mátyás-kori állapotukban rendeztek be.

A palota kertjében a növények is a régmúltra emlékeztetnek, az ásatások során előkerült ugyanis egy ásott kút, amelyből valaha a kertet öntözték. A benne lévő iszap konzerválta a szerves anyagokat, a belehullott virágmagvakat és szőlővenyige-darabokat például. Ebből a botanikusok meg tudták mondani, milyen növények éltek valaha a kertben, és így sikerült a gyönyörű kertet Mátyás-kori állapotát idézően visszaállítani.

A palota falai között a Nyár 21 videója által bárki barangolhat, ha IDE kattint!

hirado.hu - M1