Elszólta magát az Európai Bizottság elnöke

2021. július 7. 15:33

Kiderült, hogy mi az igazán fontos az EU-ban

Az Európai Parlament szerdán a magyar gyermekvédelmi törvényről szóló vitájában egymást érték a hangzatosabbnál hangzatosabb, ám a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott állítások. A brüsszeli bal- és liberális oldal következetesen nem hajlandó elfogadni, hogy a törvény miről szól valójában, ehelyett homofóbiát kiáltanak és az LMBTQ jogok teljes magyarországi ellehetetlenítését harsogják.

A valósággal nem éppen baráti viszonyt ápoló, hazánkat folyamatosan minden ügyben támadó képviselők részéről ez még nem meglepő, de úgy tűnik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság néppárti elnöke is elveszítette realitásérzékét.

Von der Leyen az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek legutóbbi tanácskozására kitérve azt mondta, hogy bár olyan kardinális témákról volt szó, mint a gazdasági helyreállítás, a koronavírus-járvány leküzdése vagy az EU-orosz kapcsolatok, „de egyik sem volt annyira fontos, mint a vitatott magyar törvényről szóló eszmecsere, mivel ez a kérdés az európai identitást érinti”.

A Bizottság elnökének nyilatkozata tökéletesen rávilágít a brüsszeli testületek gondolkodásmódjára. A koronavírus-járvány első hullámának idején is Magyarországgal voltak elfoglalva, holott már akkor lehetett látni, hogy a járvány nagy kihívást jelent, mégis egy elhibázott vakcinabeszerzésen kívül mást aligha tudnak felmutatni.

Magyarország a brüsszeli vakcinabeszerzéssel szemben az orosz és kínai vakcinák felé is fordult és ennek köszönhetően Európa élvonalába tartozunk átoltottság tekintetében, bár a hazánkat bíráló brüsszeli hangok ennek ellenére sem hallgattak el.

Von der Leyen szavai amellett, hogy megerősítik Brüsszel eddig is vélelmezett tehetetlenségét, új irányt is ad, hiszen eddig legfeljebb „bénázásnak” tudhattuk be az elhibázott intézkedéseket, most viszont nyilvánvalóvá vált, hogy az uniós bürokraták nem „bénák”, hanem ez a politikájuk.

Identitáspolitika az emberéletek helyett, LMBTQ-jogok a gazdasági helyreállítás helyett – ez von der Leyen szavainak üzenete.

hirado.hu