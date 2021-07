„Ez a program nem Karácsonyé, ez maga a Gyurcsány-program”

2021. július 7. 16:52

Megszorításokat tervez Karácsony Gergely, az adóemelésekkel éppen azokat büntetné, akik dolgozni szeretnének – olvasta ki a főpolgármester miniszterelnök-jelölti programjából Tállai András, a pénzügyminisztérium államtitkára. Szerinte pontosan lehet látni, hogy milyen következményei lennének a Karácsony Gergely-féle adóemeléseknek, hiszen ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt. A főpolgármester szerint nem a megszorításokról, hanem az igazságosságról szól a programja – hangzott el az M1 Híradójában.

Legmagasabb egy főre jutó átlagos adóterhelés és legalacsonyabb foglalkoztatási ráta – ez volt Magyarország uniós mérlege 2009-ben. Míg akkor egy munkavállalónak a bruttó bérköltség 53 százalékát kellett befizetni az államkasszába, 2010 után jelentősen csökkentek közterhek.

A személyi jövedelem adó kétkulcsosról egykulcsosra és 15 százalékosra mérséklődött. Ezt az adónemet januártól a 25 év alatti fiataloknak el is engedi a kormány.

Közben a béreket terhelő hozzájárulások mellett az elmúlt 10 évben egyszerűsödött a vállalkozásokra vonatkozó adórendszer is, és Magyarországon az uniós országok között egyedüliként kilenc százalékos a társasági adó. Szakértők szerint főként ennek köszönhető, hogy számos külföldi nagyberuházó hazánkban telepedik le, magyar munkavállalók tízezreinek biztosítva megélhetést.

130 ország egységesen, 15 százalékban rögzítené a társasági adót – Karácsony Gergely ezzel szemben erre hivatkozva emelné majdnem a duplájára az adónemet. Legalábbis ez szerepel miniszterelnöki babérokra pályázó főpolgármester gazdasági programjában, ami az adóemelések mellett több új adónem bevezetését is tartalmazza.

Egyes nyereséges vállalkozások gazdálkodásában például megjelenne a szolidaritási adó és az úgynevezett globális minimumadó is, de a cégeknek zöldadót és zöldilletéket is kellene fizetniük.

Új adónemek bevezetését Karácsony Gergely még zuglói polgármesterként kezdte: 2015-ben kampányígéreteivel ellentétben adóvisszatérítés helyett telekadó kivetéséről döntött és idegenforgalmi adó címen is többet fizethettek a zuglóiak.

Most, miniszterelnök-jelöltként Magyarország személyi jövedelemadó rendszerét is újragondolná. Pontosabban a program szerint visszatérne a korábban a szocialisták által alkalmazott többkulcsos rendszer. Ez alapján a többet keresők többet is adóznának, ám a munkanélkülieket egy úgynevezett állami foglalkoztatási társaság tartaná alapbéren.

Karácsony Gergely a programot az interneten igazságos gazdaságpolitika néven népszerűsíti, és azt írja, az ötletgazdák a nagy pénzügyi hitelezők. Ennek az új gazdaságpolitikának ismert és elismert, szakértők által kidolgozott elvei vannak. Az IMF, a Világbank, a Világgazdasági Fórum új szellemű, az igazságosság elveit szem előtt tartó javaslatokkal bombázza a döntéshozókat – fogalmaz a főpolgármester.

„Adóemeléssel büntetne Karácsony Gergely” – reagált a tervre a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András szerint bár Karácsony Gergely azzal érvel, hogy a gazdagokat adóztatná meg, ez egészen más következményekkel járna. A munkavállalók egy jó része például a 2010 előtti időszakhoz visszatérve újra trükközésben és feketézésben keresne kibújást a magasabb adók alól.

Tállai András az Origónak hangsúlyozta: „Egy ilyen változtatás következményeiről azért mondhatunk biztosat, mert pontosan ilyen volt a Gyurcsány-időszak adórendszere is. Ez is mutatja, hogy ez a program nem Karácsonyé, ez maga a Gyurcsány-program”.

Gyurcsány Ferenc 2006-ban vezetett be hasonló csomagot, megválasztása után szinte azonnal. Az akkor még MSZP-s miniszterelnök a közüzemi díjak és az áfa növelésével egyidőben egy lépésben négy százalékkal emelte meg a személyi jövedelemadó felső kulcsát.

A legkevesebbet adózók is a mostaninál magasabb, 18 százalékos sávba estek, miközben az egészségügyi hozzájárulást négyről hét százalékra növelte. Bár Gyurcsány Ferenc a csomagot akkor gazdasági fordulatnak és reformnak nevezte, a megszorítások bevezetésének hónapját a szakértők és a média jó része is fekete szeptembernek nevezte.

