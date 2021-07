Még Angliában is elismerik, hogy jogtalan volt a büntető

2021. július 9. 08:56

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó, korábbi angol válogatott labdarúgó, Gary Neville szerint egyértelmű, hogy a szerdai Anglia–Dánia Európa-bajnoki elődöntőn a honfitársainak befújt tizenegyes jogtalan volt.

A dán válogatott az összecsapás 103. percéig tartotta a lépést az előzetesen esélyesebbnek tartott angolokkal, és végül egy könnyen befújt büntető miatt búcsúztak a kontinensviadaltól. Raheem Sterling Mathias Jensen és Joakim Mæhle között esett el, és Danny Makkelie játékvezető rögvest a tizenegyespontra mutatott a dán játékosok legnagyobb megrökönyödésére. A megítélt büntetőt még kihagyta Harry Kane, de a kipattanót már bevágta, és ezzel a döntőbe lőtte Angliát.

Azóta is megy a szócsata, a „sértett” Sterling szemrebbenés nélkül állította, hogy jogos volt a tizenegyes, azonban sokan nem értenek vele egyet még Angliában sem. Példának okáért az angol válogatott egykori játékosa, a ma már a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Gary Neville úgy véli, nem kellett volna büntetőt ítélni a dánok ellen.





Neville bár nem ért egyet a döntéssel, nem bárja, hogy Anglia „olcsó” tizenegyeshez jutott – Kép: YouTube

– Ez távolról sem ért tizenegyest. Ilyenkor mindig arra gondolok, mik lennének a másnapi szalagcímek, és hogy éreznénk magunkat reggel, ha ellenünk ítéltek volna meg egy ilyen büntetőt. Teljesen össze lennénk törve – fogalmazott Neville. – Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a csapat a büntető nélkül is sikerrel vette volna az akadályt. Valamilyen más módon, de megszületett volna a győztes gól – tette hozzá, majd azt is kifejtette, miért gondolja így.

– Amikor Dolberg és Damsgaard lementek a pályáról, a játék képe teljesen megváltozott, a dánok elveszítették a stabilitásukat. De ahogy már említettem, a gól előbb vagy utóbb úgy is megszületett volna. A büntetőt nagyon könnyen befújták, nem kellett volna. Persze én boldog vagyok, hogy megkaptuk.

A dánok nemcsak a jogosan vagy jogtalanul megítélt büntető miatt fakadtak ki, több esemény is történt a mérkőzés alatt, amit nem tartottak helyénvalónak. Például azt, hogy kapusuk, Kasper Schmeichel szemébe világítottak lézerrel az angol szurkolók, valamint a tizenegyest megelőző szituáció idején két labda is volt a pályán. Előbbi miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálatot is indított.

Európa-bajnokság, elődöntő:



Anglia–Dánia "2"-1 (1-1, 1-1, 2-1)

Gólszerzők: Kjær (39. – öngól), Kane (103.), illetve Damsgaard (30.)

magyarnemzet.hu