Naftali Bennett titokban találkozott Jordánia királyával

2021. július 9. 09:25

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök múlt héten titokban találkozott II. Abdalláh jordániai királlyal - jelentette a Walla hírportál.

Naftali Bennett – alarabiya.net

Több mint három éves szünet után Ammánban egy palotában ismét találkozott egymással Izrael miniszterelnöke és Jordánia királya, miután az utóbbi években jelentősen megromlottak a kapcsolatok a jordániai király és Benjamin Netanjahu volt kormányfő között.



Egy név nélkül nyilatkozó izraeli vezető tisztviselő elárulta Barak Ravidnak, a Walla újságírójának, hogy igen pozitív légkörben zajlott a megbeszélés, amelynek már az elején bejelentette Bennett, hogy Izrael kész jóváhagyni az üzletet újabb vízmennyiség eladásáról Jordániának.

Az új izraeli miniszterelnök és a király megállapodott, hogy új szakaszt nyitnak a két ország kapcsolataiban, és visszatérnek a korábbi normális párbeszédhez az elmúlt évek eltávolodása, a király és Benjamin Netanjahu volt miniszterelnök közötti feszült viszony után.



Az izraeli miniszterelnöki hivatal és a jordániai királyi hivatal nem kívánt nyilatkozni a Wallának a kérdésről, miután a találkozó létrejöttének egyik feltétele a titoktartás volt.

A két ország közötti diplomáciai normalizálást jelzi, hogy csütörtökön Jaír Lapid izraeli külügyminiszter találkozott jordániai kollégájával, Ajman al-Szafdi miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel a Jordán folyó fölötti Allenby-híd jordániai oldalán.



A miniszterek megállapodtak abban, hogy Izrael 2021-ben további 50 millió köbméter vizet ad el Jordániának, és hogy Jordánia Ciszjordániába irányuló exportkeretét évi 160 millió dollárról évi 700 millió dollárra növelik, vagyis több, mint megnégyszerezik.



A megbeszélésen a jordániai külügyminisztérium szerint al-Szafdi hangsúlyozta Lapidnak, hogy a kelet-jeruzsálemi Dzsarrah Sejk negyed palesztin lakosainak joguk van otthonaikban maradni, és ha kitelepítik őket, akkor ezt háborús bűncselekménynek tekintik.



A jordániai külügyminiszter azt is jelezte Lapidnak, hogy Izraelnek tiszteletben kell tartania a Templom-hegyen fennálló status quót is, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy politikai megoldásra jussanak a palesztinokkal, amelyet csakis a két állam, Izrael mellett békés palesztin állam felállítása jelenthet, és al-Szafdi azt kérte, hogy Izrael ne tegyen olyan intézkedéseket, amelyek aláássák ezt a megoldást.



Lapid a találkozó után hangsúlyozta, hogy a Jordán Királyság szomszédja és fontos partnere Izraelnek, amellyel továbbra is folyamatos párbeszédet folytatnak a kapcsolatok megőrzése és megerősítése érdekében.



Lapid bejelentette, hogy Izrael kibővíti a mindkét ország számára előnyös gazdasági együttműködést, és a szakértői csoportok már a közeli napokban kidolgozzák a vízügyi megállapodás utolsó részleteit.



Jichák Rabin izraeli miniszterelnök és Husszein jordániai király 1994-ben írta alá az Izrael és Jordánia közötti békeegyezményt, azonban a két állam viszonya az utóbbi években megromlott.

A Walla fejléce





A márciusi választások előtt Ammán nem engedte meg Netanjahunak, hogy az Egyesült Arab Emírségek felé vezető úton átrepüljön légterén, és emiatt az izraeli miniszterelnök emírségekbe tervezett villámlátogatása meg is hiúsult.

MTI