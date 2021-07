PM: az első fél évben 1704,5 milliárd forintot tett ki az államháztartás hiánya

2021. július 9. 11:43

Júniusban az államháztartás központi alrendszere 392,0 milliárd forintos hiánnyal zárt, az első hat hónapban pedig a központi alrendszer hiánya elérte az 1704,5 milliárd forintot - közölte a Pénzügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés 1534,7 milliárd forintos hiányt, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 198,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 28,4 milliárd forintos többletet értek el az első fél évben.



Az előző év első hat hónapjában a központi alrendszer hiánya 1837,0 milliárd forintot tett ki - idézték fel.



A költségvetés idei helyzetére jelentős hatással volt az, hogy az adómentességek és bértámogatások május végéig jártak a nehéz helyzetbe került ágazatok szereplőinek, továbbá a kormány június elején újabb adóügyi könnyítésekről döntött - mutatott rá a PM.



Június 1-jétől a magasabb éves inflációs előrejelzés miatt visszamenőleges hatállyal sor került a nyugdíjak kiegészítő emelésére is január elejéig - jegyezték meg utalva arra, hogy a kiegészítő emelés az év elején kifizetett 13. havi ellátásra is kiterjedt. Az intézkedésre a kormány 26 milliárd forint körüli összeget fordított - fűzték hozzá.



A közleményben a minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetés továbbra is biztosítja a szükséges forrásokat a gazdaság újraindításához, így a munkahelyteremtéshez, a beruházások ösztönzéséhez és az adócsökkentésekhez.



A kormány célja, hogy a támogató költségvetési politikán keresztül segítse a legalább 5,5 százalékos gazdasági növekedés elérését - hangsúlyozták.



Az elmúlt időszak intézkedései - például a bértámogatások, az adókönnyítések és a nyugdíjak kiegészítő emelése - jelentős forrásokat hagytak a gazdaságban - húzták alá.



MTI