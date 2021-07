Rétvári: a vakcinagyárról is véleményt mondhatnak a magyarok

2021. július 9. 13:54

A nemzeti konzultáció keretében arról is véleményt alkothatnak az emberek, hogy szükségünk van-e saját vakcinagyárra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóüzenetében.

Rétvári Bence azt mondta: a koronavírus-járvány felértékelte az önellátás fontosságát, azt, hogy egy-egy országnak legyen elegendő védőfelszerelése, fertőtlenítőszere vagy vakcinája.



Annál is inkább - folytatta -, mert nagyban nehezítette minden országban a védekezést, hogy sokszor távoli országokban kellett sorban állni egy-egy védőfelszerelés beszerzése érdekében.



A járvány alatt már részben létrejöttek azok a hazai kapacitások, amelynek itthon is lehetővé teszik fertőtlenítőszer és védőfelszerelés gyártását. Ugyanakkor a jövő kérdése, hogy szükségünk van-e saját vakcinagyárra, amelynek az előkészítése Debrecenben már el is kezdődött - mondta a politikus.



Ebben a kérdésben is augusztus 25-éig lehet visszaküldeni a konzultációs íveket - jelezte Rétvári Bence.

MTI